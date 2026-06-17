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建立新安全規範：從汽車發明看AI的社會共存

降低恐懼第一步：黃仁勳籲「親自向AI提問」打破科技落差

拒絕因噎廢食：迎向新工業革命，AI將催生未知新職缺

黃仁勳透露川普是「半夜致電的工作狂」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受《美聯社》專訪時表示，人工智慧（AI）雖然是一項極具變革性的技術，但社會必須同步建立新的規範、法規及安全機制，才能讓民眾安心接受。他並呼籲大眾主動接觸AI，認為這項技術將創造新的產業與工作機會，而非單純取代現有職業。針對外界對AI快速發展感到憂慮，黃仁勳指出，AI帶來的挑戰並不僅來自技術本身，也涉及社會如何適應快速變化的環境。他以汽車發明為例說明，當年汽車剛問世時，社會也曾出現恐慌，甚至有人認為「汽車會害死孩子」。但實際上，問題並非汽車本身，而是社會必須改變原有生活方式。他指出，過去孩子經常在馬路上玩耍，但汽車普及後，社會逐漸建立新的交通規範與安全措施，包括設置人行道、斑馬線，以及推廣安全帶等技術，最終讓人們能夠安全地與汽車共存。黃仁勳認為，AI發展同樣需要技術、安全機制、法規與社會規範多管齊下。他強調，監管與技術發展必須同步推進，社會也需要逐漸形成新的使用習慣與共識。談及如何降低民眾對AI的疑慮時，黃仁勳直言，最重要的第一步就是「親自使用AI」。他指出，AI是歷史上最能縮小科技落差的技術之一，不僅透過網路即可取得，也普遍提供免費版本，使用門檻遠低於電腦等過去的科技產品。黃仁勳表示，過去學習使用電腦可能需要專業課程，甚至必須學習程式設計，但AI不同，即使完全不懂，也可以直接向AI提問「我不知道該怎麼使用你」，系統便能引導使用者開始操作。他認為，越多人親身接觸AI，就越能理解其實際能力與限制，而非僅透過外界描述形成印象。除了AI發展本身，黃仁勳也談到美國在全球AI競爭中的優勢與挑戰。他指出，美國在晶片、AI基礎設施及大型模型領域仍處於世界領先地位，但能源供應已成為發展AI的重要瓶頸。他認為，美國在能源生產方面明顯落後，而能源正是支撐AI資料中心與運算基礎設施的關鍵。他肯定美國總統川普（Donald Trump）推動擴大能源產業發展的政策方向，認為若沒有充足能源供應，AI基礎設施便無法有效建設。不過，他也坦言，美國雖然在AI底層技術與硬體基礎上表現領先，但在AI應用層面，包括醫療影像判讀、醫療照護、智慧製造、機器人系統等產業應用領域，未必已達世界頂尖水準，仍有進一步發展空間。黃仁勳進一步警告，社會在討論AI時必須保持謹慎，美國社會正以可能引發恐慌的方式描述AI。他表示，AI確實是一項強大的技術，因此必須以安全、負責任的方式開發，並建立適當監管機制；然而在完成這些基礎工作後，美國更應積極擁抱這場新的工業革命，而非因過度擔憂而裹足不前。他指出，歷史上無論是能源革命、電腦革命或網際網路革命，美國都成功掌握技術並推動產業化，創造大量經濟成長與就業機會，因此AI也應以同樣態度面對，不應在AI革命中落後於人。當被問及許多勞工擔心AI可能取代工作時，黃仁勳則持較樂觀態度。他建議人們先打開像是ChatGPT等AI工具，了解技術究竟能做些什麼。黃仁勳以Uber司機為例表示，Uber本身就是上一波科技革命的產物，其存在仰賴網際網路、行動通訊、雲端運算與資料中心等基礎技術，而這些技術在數十年前同樣曾引發外界對就業的擔憂。如果沒有過去20至30年間累積的技術進步，Uber這種工作根本不可能存在。因此，他認為AI革命也將創造人們目前尚無法想像的新職業與新機會。他強調，AI帶來的下一波變革也將創造新的工作與機會，雖然現在還無法完全預見具體形式，但歷史經驗顯示，每一次重大技術革命最終都會催生新的產業與職業，「你或許還不知道那些機會是什麼，但新的機會一定會出現」。此外，黃仁勳也在訪談中談及與川普私下互動的情況，形容川普是一名不折不扣的「工作狂」。他透露，兩人首次見面是在2025年1月。當時他前往佛羅里達州領取愛迪生獎（Edison Award），川普得知他人在當地後，便邀請他與妻子前往位於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）共進晚餐。黃仁勳回憶說，川普相當健談且富有魅力，從第一次見面開始，談論的內容幾乎都圍繞在創造就業、美國再工業化、國家安全以及提升美國競爭力等議題。他也透露，川普不只在正式場合關注這些議題，甚至經常在深夜主動來電討論相關問題，「他會在半夜打電話給我，想談其中某個議題。」黃仁勳說，在他的觀察裡，川普幾乎所有時間都投入工作。黃仁勳表示，「就我所看到的，他所做的事情幾乎就是工作。」無論是首次會面或之後的互動，川普最常談論的都是如何創造更多工作機會、推動美國再工業化、維護國家安全，以及確保美國在全球競爭中保持領先。黃仁勳指出，川普深信美國經濟愈繁榮，政府就能獲得更多稅收，進一步投入國防、社區建設及創造更多就業機會，而這也是雙方每次交流時反覆出現的核心話題。