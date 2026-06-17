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國民黨立委葉元之提案刪除退休軍公教的雙薪肥貓禁止條款，遭民進黨批評對不起年輕世代公務員，葉元之今（17）日痛斥，「心中有大便，所見皆是大便」，他是真心想解決教育現場的問題，綠委卻只知道政治鬥爭，更完全不懂公務員體系，呼籲別再造謠。葉元之今天與國民黨立委羅廷瑋、新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南召開記者會，葉元之指出，他提案修法的初衷很單純，他接到學校主管反應，現在校園遇到人力缺乏問題，不少校長需要親自拜託退休老師回來代課、兼課，但退休教師再就業薪資上限不得超過29500元，讓退休老師即便想回來幫忙受到限制。葉元之還舉例，一位原住民退伍士官，現在在學校擔任原住民語教師，他很想為傳承原住民語努力，但一樣收到薪資上限規定，能教授的課程有限。除了缺師問題外，葉元之也指出，退休軍警有受過相關訓練，鼓勵他們擔任校安人員，但再就業薪資上限在38100元。他也強調，治本的方法，還是要改善大環境，減少濫訴及給予老師一定的教權工具，否則越來越少人想投入老師這個工作。羅廷瑋則說，現在很多老師對於教育現場感到非常無奈，其中「校事會議」讓師對生、生對師產生不信任，他在擔任教育文化委員會召委期間也不斷希望能夠改善教育環境，他指出，如果民進黨能夠提出更好的版本讓人才回流也非常歡迎，但不要這種「看到黑影就開槍」，還沒討論就抹黑。葉元之痛批，民進黨立委配合特定媒體，說這次修法是要「養肥貓」，但毫無邏輯且完全不懂公務員體系。葉元之說明，當一名11職等高官退休後，他沒有辦法直接再回到原職位，因為他的職位已經有人升上來，若這位高官回任政務人員、國營事業高階職位，但這種位子「不就是民進黨手上嗎？」葉元之狠酸，吳思瑤、陳培瑜現在是在質疑卓榮泰、賴清德會帶頭養肥貓？既然吳思瑤委員如此擔心民進黨會養肥貓，那更應該在修法時一起坐下來討論。我們共同研擬出合理的薪資天花板，一方面實質緩解校園人力荒，另一方面也能順便幫忙「防堵民進黨養肥貓」，豈不兩全其美？