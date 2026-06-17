蘋果今年秋季將推出新一代作業系統更新，包含iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27與tvOS 27等版本。隨著系統功能升級，硬體支援名單也跟著調整，共有16款舊裝置無法升級最新系統，其中以Apple Watch、iPad受影響最大，共16款遭淘汰，而iPhone則全部過關，包含之前外傳iPhone 11系列也都能順利更新。

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根據蘋果官方支援清單，iOS 27延續前一代支援範圍，從iPhone 11系列、iPhone SE第二代之後機型都可升級，今年沒有任何iPhone被排除在iOS 27之外。不過要注意的是，即使能升級到新系統，也不代表所有AI功能都能完整使用，Apple Intelligence、Siri AI等功能仍會依照晶片、記憶體與語言地區限制而有所不同。

▲iOS 27讓iPhone 11系列、SE2等舊機可以再續命一年。（圖／翻攝官網）
▲iOS 27讓iPhone 11系列、SE2等舊機可以再續命一年。（圖／翻攝官網）
Apple Watch成重災區5款手錶無法升級

這次淘汰名單中，Apple Watch算是重災區，watchOS 27無法支援 Series 6、Series 7、Series 8、第一代Apple Watch Ultra與Apple Watch SE第二代都無法升級。

由於Apple Watch Ultra第一代與Apple Watch SE第二代皆為2022年推出，這波名單調整也引發部分果粉討論，認為淘汰時間比預期更早。

▲watchOS 27支援裝置名單。（圖／翻攝官網）
▲watchOS 27支援裝置名單。（圖／翻攝官網）
iPad也有5款被排除　舊款Pro、mini都入列

iPadOS 27方面，蘋果官方列出的支援機型包含iPad Pro 12.9吋第四代之後、iPad Pro 11吋第二代之後、iPad Air第四代之後、iPad第九代之後，以及iPad mini第六代，也就是說，iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代，都無法升級iPadOS 27。

▲iPadOS 27支援名單。（圖／翻攝官網）
▲iPadOS 27支援名單。（圖／翻攝官網）
Intel Mac正式退場，4款Mac停在macOS 26

macOS 27則是另一個明顯分水嶺，蘋果官方支援名單已全面轉向Apple Silicon機型，包含搭載M系列晶片的MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio與Mac Pro等。相較之下，macOS 26仍支援的最後幾款Intel Mac，包括MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）與Mac Pro（2019），今年將無法再升級macOS 27。

16款淘汰名單一次看

▪︎Apple Watch：Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、Apple Watch Ultra第一代、Apple Watch SE第二代。

▪︎iPad：iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代。

▪︎Mac：MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）、Mac Pro（2019）。

▪︎Apple TV：Apple TV HD（2015）、Apple TV 4K第一代（2017）

▲macOS 27支援名單已全面轉向Apple Silicon，Intel Mac都只能停留在macOS 26。（圖／翻攝官網）
▲macOS 27支援名單已全面轉向Apple Silicon，Intel Mac都只能停留在macOS 26。（圖／翻攝官網）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...