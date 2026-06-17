蘋果今年秋季將推出新一代作業系統更新，包含iOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27與tvOS 27等版本。隨著系統功能升級，硬體支援名單也跟著調整，共有16款舊裝置無法升級最新系統，其中以Apple Watch、iPad受影響最大，共16款遭淘汰，而iPhone則全部過關，包含之前外傳iPhone 11系列也都能順利更新。
根據蘋果官方支援清單，iOS 27延續前一代支援範圍，從iPhone 11系列、iPhone SE第二代之後機型都可升級，今年沒有任何iPhone被排除在iOS 27之外。不過要注意的是，即使能升級到新系統，也不代表所有AI功能都能完整使用，Apple Intelligence、Siri AI等功能仍會依照晶片、記憶體與語言地區限制而有所不同。
Apple Watch成重災區5款手錶無法升級
這次淘汰名單中，Apple Watch算是重災區，watchOS 27無法支援 Series 6、Series 7、Series 8、第一代Apple Watch Ultra與Apple Watch SE第二代都無法升級。
由於Apple Watch Ultra第一代與Apple Watch SE第二代皆為2022年推出，這波名單調整也引發部分果粉討論，認為淘汰時間比預期更早。
iPad也有5款被排除 舊款Pro、mini都入列
iPadOS 27方面，蘋果官方列出的支援機型包含iPad Pro 12.9吋第四代之後、iPad Pro 11吋第二代之後、iPad Air第四代之後、iPad第九代之後，以及iPad mini第六代，也就是說，iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代，都無法升級iPadOS 27。
Intel Mac正式退場，4款Mac停在macOS 26
macOS 27則是另一個明顯分水嶺，蘋果官方支援名單已全面轉向Apple Silicon機型，包含搭載M系列晶片的MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio與Mac Pro等。相較之下，macOS 26仍支援的最後幾款Intel Mac，包括MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）與Mac Pro（2019），今年將無法再升級macOS 27。
16款淘汰名單一次看
▪︎Apple Watch：Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、Apple Watch Ultra第一代、Apple Watch SE第二代。
▪︎iPad：iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代。
▪︎Mac：MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）、Mac Pro（2019）。
▪︎Apple TV：Apple TV HD（2015）、Apple TV 4K第一代（2017）
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這次淘汰名單中，Apple Watch算是重災區，watchOS 27無法支援 Series 6、Series 7、Series 8、第一代Apple Watch Ultra與Apple Watch SE第二代都無法升級。
由於Apple Watch Ultra第一代與Apple Watch SE第二代皆為2022年推出，這波名單調整也引發部分果粉討論，認為淘汰時間比預期更早。
iPadOS 27方面，蘋果官方列出的支援機型包含iPad Pro 12.9吋第四代之後、iPad Pro 11吋第二代之後、iPad Air第四代之後、iPad第九代之後，以及iPad mini第六代，也就是說，iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代，都無法升級iPadOS 27。
macOS 27則是另一個明顯分水嶺，蘋果官方支援名單已全面轉向Apple Silicon機型，包含搭載M系列晶片的MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio與Mac Pro等。相較之下，macOS 26仍支援的最後幾款Intel Mac，包括MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）與Mac Pro（2019），今年將無法再升級macOS 27。
16款淘汰名單一次看
▪︎Apple Watch：Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、Apple Watch Ultra第一代、Apple Watch SE第二代。
▪︎iPad：iPad Air第三代、iPad mini第五代、iPad第八代、iPad Pro 12.9吋第三代、iPad Pro 11吋第一代。
▪︎Mac：MacBook Pro 16吋（2019）、MacBook Pro 13吋（2020，四個Thunderbolt 3連接埠版本）、iMac（2020）、Mac Pro（2019）。
▪︎Apple TV：Apple TV HD（2015）、Apple TV 4K第一代（2017）