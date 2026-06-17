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韓國演員朴寶劍近日在生日直播中與粉絲進行互動，沒想到一名國小六年級粉絲在留言區詢問戀愛煩惱，表示自己有喜歡的人，並猶豫是否應該告白，結果朴寶劍慈父心爆發，忍不住碎念要小朋友多多讀書，逗趣的對話意外引發熱議。直播中，一名小學六年級粉絲在留言區向朴寶劍提出戀愛煩惱，表示自己目前有喜歡的人，並猶豫是否應該告白，還特別稱呼他為「寶劍叔叔」。朴寶劍在看到留言後先是確認對方年級，接著露出有些驚訝又帶著笑意的反應。寶劍驚訝地先重複說：「六年級的朋友嗎？」停頓思考了一下，接著笑著回應：「嗯…現在不是已經高年級了嗎？」提醒對方目前正值期末考階段，最後提出現實的建議：「現在期末考快到了，多看看課本怎麼樣呢？」用幽默方式回應戀愛提問。逗趣對話被網友截取片段上傳至社群平台，許多網友紛紛留言表示朴寶劍的「長輩式回覆」溫柔又務實。也有不少人注意到粉絲在留言中稱呼朴寶劍為「寶劍叔叔」，對於寶劍如今已經是叔叔輩而感到驚訝。