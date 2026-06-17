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▲酷炫（如圖）雖然只買到4股，但股價也已上漲17.40%，賺進114.14美元（約新台幣3600元），貼文一出引發網友討論。（圖／酷炫臉書）

由馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索技術公司SpaceX市值狂飆，股價在三個交易日內已累計上漲約40%。網紅酷炫經常PO文分享個人投資狀況，昨（16）日透露在喝醉時下單SpaceX，以為會賺爆沒想到只買到4股，讓酷炫直呼：「相當不爽。」SpaceX（SPCX）上週五掛牌上市後，連續三個交易日股價大漲，短短幾天就擠進全球市值前5大企業，並一度超越微軟。網紅酷炫昨日在Threads上發文，PO出一張SpaceX的截圖表示：「以後不再喝醉時下單，我以為我爆賺結果才買到四股…」以為買到飆股的他，也直言相當不爽。不過，雖然只買到4股，卻也上漲17.40%，賺進114.14美元（約新台幣3600元），貼文一出引發網友討論，紛紛留言表示：「4千塊也夠喝（酒）好幾天了」、「跟我一樣，以為上車了根本沒有」、「看來不是只有我會喝醉買火箭」、「四股還不賺爛，貪心了。」馬斯克旗下火箭公司SpaceX上市後引發關注，以每股135美元定價，成為美股市場的新一顆耀眼明星。昨日又立刻宣布斥資約9.6兆日圓（約600億美元）收購AI程式開發新創公司Cursor，消息一出立刻帶動股價狂飆，單日暴漲超過17%，而截至6月16日，漲幅已超過49%，不少投資人也十分看好它未來的發展。