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華視聲明全文：

華視高層人事近期出現異動，現任總經理劉昌德於上周提出請辭，然而外界卻傳出，華視虧損3億導致劉昌德「被離職」。對此華視今（17）日發表正式聲明，公開近三年的財務狀況，強調沒有虧損3億元的狀況，呼籲勿再以訛傳訛；不過，華視靠商業營收維持營運，無經常性之政府預算資助，再加上水電、員工調薪等成本狂增，也確實讓財務面臨更大挑戰。針對總經理劉昌德被請辭、去年虧損三億等傳聞，華視今發聲明澄清，表示劉昌德因學校借調期將屆，決定回政大教書，董事長與多位董事則回應希望其向學校爭取延長借調。針對財政狀況，華視則稱因諸多商業操作受到限制，且電視廣告市場益趨萎弱，致年均虧損約2億5千萬，但沒有虧損3億元之狀況發生。華視這幾年靠商業營收維持營運，無經常性之政府預算資助，然而電視廣告收入卻逐年下降，加上貸款利率上揚導致利息支出年增逾3千萬、水電費上漲導致年增上千萬支出，還有員工調薪及福利事項調整，每年增加2千萬以上支出，導致電視台面臨更大的財務挑戰。作為商營支撐的公共電視台，華視也喊話希望未來可藉由政策支持（如資產活化、創新創業的推動，穩定的附負擔捐贈），為影視產業及新聞生態做出貢獻，期盼朝野能夠提供公廣集團必要的政策支持。華視聲明近來若干媒體報導華視董事會議過程與財務狀態，部分內容不符事實，特予澄清。一、11日董事會議中總經理劉昌德預先報告學校借調期將屆，董事長與多位董事回應希望其向學校爭取延長借調。二、本公司財務概況說明：自指定為公共化無線電視台20年以來，需履行公共義務，諸多商業操作受到限制，且電視廣告市場益趨萎弱，致年均虧損約2億5千萬。如計入納為公廣集團首年虧損，年均虧損則達約3億。本屆董事會組成以來，近三年虧損分別為2億4千萬餘、2億3千萬餘、2億6千萬餘元等，並無年達3億元狀況。於此之前則確有若干年虧損超過三億元，惟非發生於本屆董事會期間。本公司經會計師簽證之歷年財報皆有公開資料可查證，所謂虧損創新高之說實為誤導視聽，籲勿再以訛傳訛。華視靠商業營收維持營運，無經常性之政府預算資助。近年來面臨更大的財務挑戰，包括貸款利率上揚導致利息支出年增逾3千萬、水電費上漲導致年增上千萬支出。再加上承擔公廣新聞台經營之責，新聞部門人數較2022年前增加約160人，於近期各新聞媒體頻傳縮編之際，更是華視為公共新聞專業而增加的人事成本負荷。即使困難重重，華視仍然提升基層員工的工作條件，穩定工作士氣，讓同仁有相對符合市場行情的工作環境。三年多來員工調薪及福利事項調整，每年增加2千萬以上支出。相對的，電視廣告收入逐年下降，去年電視整體廣告量下降近兩成，讓不能經營選舉廣告收入的華視，營收更難開拓。雖然面對上述挑戰，華視全體同仁仍透過各項開源節流措施，近三年維持年虧損值在多年來之平均值上下。華視作為商營支撐的公共電視台，未來可藉由政策支持（如資產活化、創新創業的推動，穩定的附負擔捐贈），為影視產業及新聞生態做出貢獻。華視會繼續強化表現，也期盼朝野能夠提供公廣集團必要的政策支持。