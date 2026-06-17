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孫可芳和劉冠廷這對演藝圈夫妻檔，不只戲演得好，過去還曾一起在同一間國中任職，近來有網友翻開畢業紀念冊，PO出兩人對畢業生暖心的對話，立刻掀起討論。事實上，孫可芳是劉冠廷的大學學姐，原本覺得這位學弟很煩，沒想到有次在排練時，孫可芳和其他人意見相左，竟遭到排擠，劉冠廷發現之後，隔天直接指著對方罵，讓她瞬間動心。孫可芳和劉冠廷大學時就交往，一起以演員身分出道，2023年結婚後育有1子，是演藝圈的模範夫妻檔，孫可芳先前接受訪問時曾提到，其實劉冠廷是她學弟，當時孫可芳還有男朋友，劉冠廷不時會纏著她追問學校的事情，孫可芳一開始還覺得這學弟很煩，沒想到後來分手，是這個很煩的學弟陪在身邊，也逐漸擄獲她的芳心。問起劉冠廷最浪漫的事，孫可芳說大學的時候為了劇場工作，跟幾個朋友意見不合鬧僵，其中一個拉攏其他人私下講她壞話，「我沒有出面捍衛自己，我知道他想拉攏大家，冠廷知道後就衝到排練場，指著他大罵，大家全都傻眼！後來都跟我道歉。」劉冠廷的舉動，讓孫可芳感覺自己被在乎，被保護著，至於劉冠廷知不知道自己這麼帥？孫可芳笑說，「他應該不知道哈哈！」兩人在一起超過18年，還有一個可愛的兒子小太陽，曾經懼怕生小孩的孫可芳，如今也是一個育兒經聊不完的媽媽了，但不變的是，她依舊是劉冠廷眼中那個「很正的學姐」。