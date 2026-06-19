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餐飲服務業缺工 留才成挑戰

▲服務業透過職涯發展規劃、福利、工作環境等，讓員工考慮留任。（示意圖／取自photoac）

AI、自助化設備上陣 盼緩解缺工壓力

科技業高薪 服務業靠福利留人

台灣半導體產業的成功，外界也認為，其他產業的人才、資源受到排擠，更被點出「工業強、服務業弱」的現象。人力銀行專家認為，其實在台灣有60%以上的從業人口都在服務業，但留任條件上，薪資可能不及科技業，就必須從福利待遇上改善。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，服務業缺工現象一直都持續存在，即便疫情恢復，也都未填滿當時的缺口，因此餐飲服務缺工現象相當嚴峻，也是在1111人力銀行後台的工作機會開缺數最大的產業別。招不到人的主因免不了少子化、年輕人求職意向的改變。曾仲葳說，去年曾詢問企業端，有近7成企業長期屬於缺工狀態。同時，薪資的付出及勞力不成正比，業者也一直無法找到人。當每年投入職場的人愈來愈少，企業就會產生排擠效應，曾仲葳表示，人是會想投入待遇好的產業、同時考慮到生活及工作間的平衡。但服務業要想留才，曾仲葳提到，相較科技業，薪資可能無法給的那麼好，因此很多人會從「福利」改善，包括優於勞基法的休假、久任獎金及外派國外的機會等，作為吸引力。至於缺工的解方。曾仲葳認為，受惠AI、科技發展趨勢，業者徵不到人會開始使用自助點餐、或是飯店的自助check-in，或是物流方式會更有系統化的發展。整體而言，「工業強，服務業弱」的狀態，曾仲葳說，這樣的K型化發展在3年內都仍會相當明顯。104人力銀行永續長鍾文雄則指出，台灣60%以上的從業人口其實都在服務業，因此半導體、AI、工程產業的占比相對少，但因為薪水高，有一半以上的人領不到平均薪資，M型化情況非常嚴重。鍾文雄指出，觀察服務業、餐飲業的人才留任，薪資持續調整但仍比不上科技產業或半導體；也導致久任的誘因確實較少。他認為，服務業較無法久任與薪水、勞動強度及心理負擔、還有生活品質的平衡上也相對辛苦。對於服務業而言，難以單純用薪資或年終去吸引人才，鍾文雄認為，透過職涯發展的規劃，像是培育升職、工作氛圍等，或許比較能讓員工考慮留任。他也提到，服務業分成批發零售、餐飲或飯店業，其實大部分都在同個產業流動。