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行政院長卓榮泰今（17）日出席「強化民主韌性專案辦公室」揭牌儀式，表示從推動轉型正義到成立辦公室是條漫長的道路，感謝同仁長期以來承擔重任，期許該辦公室未來扮演「公私協力介面平台」角色，挹注更多民間力量，建構更強韌的抗風險能力，並撐起與全球民主夥伴合作的「民主保護傘」，共同維護民主體制。卓榮泰表示，「促進轉型正義基金」的收支、保管、運用事項，由國家發展委員會統籌辦理，過去3年來，國發會及所屬檔案管理局在協助各部會運用促轉基金，推動檔案公開、被害者權利回復、政治創傷療癒、轉型正義教育，以及促進民間近用等事項，已有許多實質成果，因此藉由今日揭牌儀式，特別感謝國發會及檔案局過去3年來的努力。卓榮泰指出，強化民主韌性專案辦公室的成立，是因「促進轉型正義基金策略計畫」中訂定促轉基金運用的三大目標，包括第一，擴大機關協力、扎根民間，深耕轉型正義；第二，落實人權教育，厚植民主文化；第三，挹注社會福利、長期照顧，支持永續公義。同時在「行政院推動轉型正義會報」上，也有許多委員建議及提醒，面對當今極權及極端政治、假訊息氾濫、社會信任危機等衝擊與考驗，需要建立更強大的社會信任。有鑑於此，卓榮泰強調，未來轉型正義工程，不再只是修復黨國時代留下的世代傷痕，更是一場全面省思過去、展望未來、系統性的社會回復工程。卓院長表示，省思過去與展望未來同等重要，唯有瞭解過去的經驗，才能看到未來發展的足跡，並逐步向前邁進。尤其面對威權主義擴張及資訊操弄的時代，再加上外力侵入內部進行分化的種種威脅，台灣要維持民主體制正常運作，必須奠基在過去的經驗之上，清楚掌握歷史淵源，並運用自身力量阻止、斷絕類似事件在台灣社會再次發生，這正是強化民主韌性的重要意義。卓榮泰說，經由推動轉型正義會報的「強化民主韌性專案小組」密切討論後，決定在行政院層級成立一個跨部會政策協調與促進促轉基金運用的「強化民主韌性專案辦公室」，以更貼近實際需要，並深化轉型正義與強化民主韌性的雙重目標及任務，這也是「強化民主韌性專案辦公室」最重要的宗旨，以及推動國家民主文化工程下一階段的重要使命。卓榮泰感謝行政院副院長鄭麗君、政委林明昕、副秘書長李國興、國發會副主委彭立沛及各位同仁，共同推動辦公室成立，落實「促進轉型正義基金策略計畫」的政策目標，回應促轉基金「取之於民、還之於民」的精神。卓榮泰指出，總統賴清德上任時曾提出「民主和平的台灣」、「公義永續的台灣」兩大治國理念，並期許行政團隊務必要從各施政層面據以落實。因此，他對「強化民主韌性專案辦公室」有兩大期許：第一，期許該辦公室扮演「公私協力介面平臺」角色，挹注更多民間力量，引領跨部會相關政策審慎規劃與執行，妥適運用促轉基金，建構更強韌的抗風險能力。第二，期許該辦公室撐起與全球民主夥伴合作的巨大「民主保護傘」，保護所有參與民主工作的夥伴們及合作對象，共同維護民主體制。最後卓榮泰提醒，轉型正義及民主韌性的推動，不是因為一個事件、一個時間節點、一時興起或一時行動，而是靠著長期持久的毅力、韌性與熱情才能維繫，且需以理智思考並全心投入，相信「強化民主韌性專案辦公室」未來定能繼續掌握正確方向，齊心協力完成後續各項工作。