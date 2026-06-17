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在一片渾沌之中，「有電也有魚」的大亞做對了什麼？

大亞-聚恆整合評估能力，是開發商最需要的「解題夥伴」

技術整合：聚恆科技為光電系統整合與EPC專業團隊，擁有漁電共生建置實績

法規導航：熟稔農業容許、饋線申請及漁業署查核機制，不在法規迷宮中迷路

養殖落地：建立真實可查核的養殖模式，確保符合政府「養殖為本」最新標準

在地共榮：深耕地方社區關係，透明溝通機制減少開發阻力

誠摯邀請：讓大亞-聚恆成為合作夥伴

即日起，大亞綠能正式向全台各地開發商發出合作邀請：

大亞綠能今（17）日宣布，目前全台太陽能裝置容量已累計突破207MW，旗下逾68座屋頂型與地面型電廠穩定運營，短期目標500MW積極推進中。有鑑於集團在漁電共生領域已建立起難以複製的評估、開發與運營整合能力，大亞綠能與聚恆科技現正敞開大門，歡迎全台各地握有漁電共生開發案的開發商主動提案洽談，以多元合作模式共同推進優質案場。審計部最新比對農業部漁業署資料顯示，全台已完工併網的漁電共生案場中，有許多與原核定計畫不符，而大亞集團旗下大亞綠能與聚恆科技，卻以七股志光漁電共生案場的真實養殖成果，寫下了這個產業最需要的一個答案。大亞從一開始就選擇以「永續養殖」為核心，位於台南七股的志光能源一期漁電共生案場（85MW），早已成為業界引以為傲的示範標竿：2025年全區率先通過首例「集團式水產品產銷履歷驗證」，在政策最嚴峻的時刻，用白紙黑字的產銷履歷證明「有電、有魚、有地方共榮」。案場中，兩位漁民第二代「漁青」選擇回鄉加入養殖行列，更是台南當地漁業社區振興的具體縮影。台灣漁電共生開發的核心難題，是一整串環環相扣的挑戰：從土地整合、農業容許申請、饋線爭取、養殖計畫審核、地方溝通，每一關都可能讓優質案件在半途折損。大亞綠能-聚恆科技聯合團隊，在七股從零開始的十年經驗，建立起一套完整的「漁電共生整合評估機制」：財務能力：大亞集團財務穩健，可提供充足資本進行案場投資與開發大亞綠能坦言，目前市場上確有許多值得投資的漁電共生優質案件，但開發商往往缺乏能同時處理資金、技術、法規與養殖落地的整合夥伴；另一方面，大亞也深知，不少開發商掌握了好的土地與案源，卻苦於資源不足或評估夥伴。若您手中有進行中或規劃中的漁電共生開發案，無論案場規模大小、所在區域、目前開發進度如何，大亞綠能與聚恆科技的專業評估團隊皆誠摯歡迎您主動提案洽談。大亞將以最快的效率、最誠意的態度，針對每一個案件進行嚴謹評估，並提出彈性且互利的合作方案。