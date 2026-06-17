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房子不只是落腳地方，更是安心休息的家。為協助街友脫離餐風露宿的生活困境，台中市政府社會局秉持「先居住、後輔導」原則，積極推動多元協助方案 ，包括設置8處庇護處所提供短期安置外，更針對有意租屋街友提供最高32000元的租金補助，114年共有44人成功申請獲得補助，較113年的6人大幅增長7倍，顯見已實質協助更多街友重返社區、穩定生活。社會局指出，許多街友因為高齡、疾病或缺乏保證人等因素，在尋找租屋處時遭遇重重困難 。社工除了長期的外展關懷，更必須與房東反覆溝通協調、協助街友適應定居生活 。這過程中需要投入大量時間與心力，陪伴街友重新安排生活、重新與人互動，才能一步步邁向自立 。在眾多成功案例中，77歲阿龍（化名）的際遇讓人欷歔。左腿裝有義肢的阿龍，因與家人爭吵而離家流落街頭 。外展人員在街頭訪遇時，擔心他年邁且行動不便，長期露宿恐有安全與健康風險，遂立即介入協助 。社工不僅陪伴阿龍就醫、申請福利補助，更成功媒合到友善房東 。透過遊民租屋補助方案，全力協助阿龍負擔押金與6個月的租金 。「這不只是個房子，更是我的家！」阿龍表示，他非常感謝社工在他最無助時伸出援手，不僅幫忙解決租金問題，還經常到租屋處關懷他的生活狀況，並連結獨居老人服務資源 。從街頭走向安居，阿龍改變了居住環境，生活逐漸步入正軌，與家人的關係也正在修復，一步步往更好的方向前進 。社會局表示，協助街友回歸社區是一條不容易的路 。以阿龍為例，在尋找租屋處的過程中，街友有時會猶豫、有時會固執，全靠社工付出長時間的陪伴、努力與循序漸進的輔導，才慢慢建立起信任感 。為了確保街友的居住與生活適應良好，租屋補助方案均有社工持續進行關懷訪視及追蹤輔導 。社會局也特別呼籲，期盼有更多友善房東能加入支持行列，公私協力打造更友善的居住支持網絡 。社會的每一份接納與包容，都是街友重新出發、翻轉人生的重要力量 。