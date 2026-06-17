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▲肉毒桿菌素適合施打的部位。（圖／業者提供）

▲市面上各品牌皺眉紋標準劑量所含的活性肉毒桿菌素量。（圖／業者提供）

▲ 美夢文獻數據資料。（圖／業者提供）

▲醫生依姓名筆劃排序。（圖／業者提供）

在手機先食、限動打卡的時代，發照片前總要花半小時修圖嗎？近期網美圈掀起熱議，一款受到許多愛美人士關注的保養秘訣 曝光！原來是來自歐洲的「皇家肉毒」，消息一出立刻引發網友熱烈討論。在鏡頭無所不在的現代，許多人按下分享鍵前，總要默默打開修圖軟體。不僅想淡化臉上的動態紋路、修飾拍照角度，更希望在夏天展現自信的身材線條。對此，許多民眾開始尋求更有效率的保養方式。近期在社群掀起熱議的「皇家肉毒」，因作用表現與維持時間等特性，成為熱門選擇。不少網友親身體驗後分享對比照，更有網紅坦言：「終於不用再把臉推到連背景牆壁都變形！」針對這股醫美風潮，久明美容醫學診所醫師陳怡錚分析，現代人生活繁忙，追求效率保養並保有個人特質，客製化療程深受市場歡迎。為何特定品牌能脫穎而出？小千醫師診所醫師王德生指出，該品牌在製程中保留了高比例的活性肉毒桿菌素，有助於縮短作用發揮的時間，且表現相對穩定。悅真醫美診所醫師吳旻修補充，活性成分結構特性，作用維持時間也相對理想，大幅提升了消費者的滿意度。許多求美者對於其作用速度感到滿意。美美上美診所醫師蔡宗賢坦言，一般療程需等數天，但這款的特殊設計，讓作用發揮更具效率，非常適合做為重要行程前的定期保養項目。針對老化痕跡，悠咪診所醫師鄭皓娟提到，精準療程能有效修飾動態紋路。樂沐時尚診所醫師葉繍生表示，近期發展出「英倫大提升」概念，針對全臉評估的動態調整概念，非常適合現代精打細算的族群。複合式保養儼然成為主流。依定美時尚診所醫師李玠樺建議，可搭配AI美光針或女神玻尿酸進行全臉雕塑。法邑極緻美學診所醫師彭湛歡曝光秘訣：「搭配肉毒放鬆過度緊繃的肌肉，後續搭配膠原蛋白等增生材質，能讓整體視覺效果更顯自然順暢。」網路上對頻繁施打是否產生「抗藥性」存有疑慮。對此，智麗整形外科診所醫師陳煜勛特別出面說明。他坦言，醫美使用的劑量較低，只要選擇作用時間穩定的品牌，就能在醫師規劃下維持適當的施打間隔，降低潛在風險。京萃美學診所醫師葉艾芸則呼籲，市面產品琳瑯滿目，這款歐洲品牌上市超過30年，臨床數據豐富，安全性與各項檢驗更有保障。這波由網紅帶起的「追求自然」保養風潮，已成功在各大社群引發一波打卡熱潮，讓不少愛美人士躍躍欲試。這波保養風潮為對抗容貌焦慮提供新選擇！提醒愛美人士，任何醫療療程皆有其潛在風險與適應症，效果亦因個人體質而異，術前務必尋求專業醫師諮詢，並選擇合格診所進行專業評估。