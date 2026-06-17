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納智捷n7電動休旅車破盤大出清！5人座、7人座都有：現折25萬

包括「n7 LR 5人亮點版」，優惠價119.9萬元，原價為144.9萬元，現折25萬；「n7 LR 7人亮點版」則從149.9萬元下修到133.9萬，同樣也有16萬元的降幅。

▲準備世代交替n7的車款跳水大拍賣，包括「n7 LR 5人亮點版」，優惠價119.9萬元，原價為144.9萬元，現折25萬。（圖/納智捷官網）

創下連續四個月銷量破千、登上台灣電動車月銷量冠軍寶座

納智捷的電動車是跟鴻海集團合資成立「鴻華先進（Foxtron）」負責平台研發，裕隆汽車負責生產組裝

▲準備世代交替n7的車款跳水大拍賣，包括「n7 LR 5人亮點版」、「n7 LR 7人亮點版」都有大幅度特價。（圖/納智捷官網）

買新不買舊「全新純電休旅Cavira」來了！特色、價格一次看

那也可以參考看看由「鴻華先進」正式以自家品牌推出的「FOXTRON Cavira」

但背後的資源跟納智捷一樣都是裕隆、鴻海集團

▲「鴻華先進」正式以自家品牌推出的「FOXTRON Cavira」，售價每台123.9萬起，已經在今天上市販售。（圖/FOXTRON官網）

包括「Emerge長里程版」正式售價123.9萬元、「Pioneer長里程性能版」則為138.9萬元。

4.7米車長實現2920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，前後行李廂容積加總更達692公升，空間比n7可以說是大幅度升級。