鴻華先進開發的全新國產車「電動跨界休旅Cavira」今（17）日正式發表上市，作為前身的納智捷（LUXGEN）n7面臨交棒，納智捷官方也針對多款n7車型進行跳樓拍賣清倉，最大降價空間高達25萬元，趁現在入手的話價格非常甜，有七人座、五人座的都有，最近有想要買國產休旅車的民眾不妨可以參考，優惠只到6月底而已哦！
納智捷n7電動休旅車破盤大出清！5人座、7人座都有：現折25萬
根據納智捷官網最新公告，現在6月購車優惠，除了全車型可以享有「四年最高15%充電點數回饋」之外，準備世代交替n7的車款跳水大拍賣，包括「n7 LR 5人亮點版」，優惠價119.9萬元，原價為144.9萬元，現折25萬；「n7 LR 7人亮點版」則從149.9萬元下修到133.9萬，同樣也有16萬元的降幅。
納智捷n7是台灣首款國產純電休旅，剛上市初期靠著「百萬內有找」的超甜價格在台掀起搶購，提供5人、7人座的空間彈性，滿足台灣休旅車銷售需求，2024年迎來大量交車，創下連續四個月銷量破千、登上台灣電動車月銷量冠軍寶座，也寫下納智捷轉型純電的重要里程碑。
納智捷的電動車是跟鴻海集團合資成立「鴻華先進（Foxtron）」負責平台研發，裕隆汽車負責生產組裝，如今2026年最新款鴻華先進開發的Cavira上市，n7也退下三年多的銷售期交棒，產品進入最後破盤價清庫存，本來就有觀望想買的車主這時下手非常不錯！
買新不買舊「全新純電休旅Cavira」來了！特色、價格一次看
有些人主張「買新不買舊」，那也可以參考看看由「鴻華先進」正式以自家品牌推出的「FOXTRON Cavira」，過去的n7，是由鴻華先進負責設計跟平台開發，接著交給納智捷去行銷、販售並提供售後服務，但如今鴻華先進決定走向幕前，正式以自家品牌「FOXTRON」來面對市場，不過即便品牌更換，但背後的資源跟納智捷一樣都是裕隆、鴻海集團，車主一樣可以安心購車哦！
鴻華先進的「FOXTRON Cavira」一共分成兩種車款，包括「Emerge長里程版」正式售價123.9萬元、「Pioneer長里程性能版」則為138.9萬元。這次Cavira在續航與動力表現上可說是誠意十足，在主打高實用性的Emerge版，擁有高達578公里的續航表現，車主再也不用緊盯電量；頂規Pioneer版，則直接給出468匹的超強馬力，0到100公里加速居然只要短短3.8秒。
除此之外，「FOXTRON Cavira」全車配置12.3吋全數位儀表，中控則搭載15.6吋大型觸控螢幕，儀表能整合導航等其他資訊，降低駕駛視線移動頻率；4.7米車長實現2920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，前後行李廂容積加總更達692公升，空間比n7可以說是大幅度升級。如果最近也有打算購入國產電動車的民眾，n7特價下殺或是「FOXTRON Cavira」新車都是可以參考比價看看的哦！
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根據納智捷官網最新公告，現在6月購車優惠，除了全車型可以享有「四年最高15%充電點數回饋」之外，準備世代交替n7的車款跳水大拍賣，包括「n7 LR 5人亮點版」，優惠價119.9萬元，原價為144.9萬元，現折25萬；「n7 LR 7人亮點版」則從149.9萬元下修到133.9萬，同樣也有16萬元的降幅。
納智捷的電動車是跟鴻海集團合資成立「鴻華先進（Foxtron）」負責平台研發，裕隆汽車負責生產組裝，如今2026年最新款鴻華先進開發的Cavira上市，n7也退下三年多的銷售期交棒，產品進入最後破盤價清庫存，本來就有觀望想買的車主這時下手非常不錯！
有些人主張「買新不買舊」，那也可以參考看看由「鴻華先進」正式以自家品牌推出的「FOXTRON Cavira」，過去的n7，是由鴻華先進負責設計跟平台開發，接著交給納智捷去行銷、販售並提供售後服務，但如今鴻華先進決定走向幕前，正式以自家品牌「FOXTRON」來面對市場，不過即便品牌更換，但背後的資源跟納智捷一樣都是裕隆、鴻海集團，車主一樣可以安心購車哦！
除此之外，「FOXTRON Cavira」全車配置12.3吋全數位儀表，中控則搭載15.6吋大型觸控螢幕，儀表能整合導航等其他資訊，降低駕駛視線移動頻率；4.7米車長實現2920mm超長軸距，透過整車NVH工藝及同級車中獨有的四門隔音玻璃，前後行李廂容積加總更達692公升，空間比n7可以說是大幅度升級。如果最近也有打算購入國產電動車的民眾，n7特價下殺或是「FOXTRON Cavira」新車都是可以參考比價看看的哦！