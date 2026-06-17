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台中市北屯機捷特區近年開發快速，隨著人口移入及重大建設逐步到位，區域生活機能日益完善，成為台中房市熱區之一。除了交通便利與商業機能成熟外，擁有開闊景觀條件的住宅產品，也逐漸受到自住族群青睞。位於機捷特區東側的「大城吾界」，鄰近捷運、台鐵、高速公路與大型量販商場，車程約5分鐘即可串聯區域主要生活圈。在交通與機能逐漸成為區域共通條件後，住宅本身所擁有的景觀與居住品質，成為不少購屋民眾評估的重要因素。業者指出，機捷特區目前開發率已逾五成，區域街廓逐漸成形，而「大城吾界」因基地位於三面臨路角地，東、北兩側較少建築物遮蔽，部分戶別可遠眺大坑山景與綠意景觀，在都市住宅環境中展現相對稀有的視野條件。除景觀優勢外，該案規劃上也著重居住舒適度與隱私性。基地約1323坪，規劃兩棟住宅大樓，共190戶住家，採低建蔽與低戶數比設計，並透過棟距安排及退縮空間配置，提升整體居住品質與社區安全性。社區入口設置迎賓迴車道，提供住戶更便利的接送與出入動線。在產品規劃方面，「大城吾界」主打38至41坪均質三房格局，鎖定換屋與家庭客層需求。業者表示，住宅設計著重實際居住機能，每間臥室皆預留完整家具配置空間，衛浴與房間多採對外開窗設計，提升採光與通風效果；樓高規劃約3.4公尺，也增加室內空間感與居住舒適度。根據市場觀察，目前機捷特區購屋客群結構相當多元，包括在中部科學園區及后里科學園區工作的科技產業從業人員，以及重視學區與教育資源的家庭客層。此外，也有部分來自雙北地區的退休或準退休族群，看好台中氣候宜人、生活節奏適中等優勢，將機捷特區視為第二住宅或退休置產選項。深耕台中市場多年的大城營建機構表示，未來仍將持續投入機捷特區開發，目前除「大城吾界」外，區域內尚有多處基地陸續規劃推案，期望透過完善的居住環境與長期經營理念，提供更多符合現代家庭需求的住宅選擇。