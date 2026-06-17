肯德基爺爺將迎來全新面貌！國際知名速食店肯德基（KFC）攜手全球創意代理商 JKR（Jones Knowles Ritchie），迎來近年規模最大的品牌重塑計畫！其中，最受矚目的變化就是LOGO上的「桑德斯上校」肖像細節升級，招牌蝴蝶結線條變粗，還多出繪製西裝的兩個線條，這個全新LOGO預期在不久的未來會全球同步上線，打造新世代的炸雞文化體驗。
肯德基爺爺模樣要變了！全新形象搶先曝光
永遠保持著微笑的肯德基爺爺，是許多人對肯德基共同的品牌記憶，這些陪伴全球消費者幾十年的經典，幾乎未曾出現大幅改動。但隨著消費習慣轉變、數位體驗興起以及速食市場競爭激烈，肯德基開始思考如何在保留品牌資產的同時，與新世代建立更緊密的連結。
昨（16）日全球創意代理商 JKR公布，在 2026 年與肯德基合作，展開近年最大規模的品牌重塑計畫，重新梳理從視覺識別到空間體驗的完整品牌系統。
由JKR打造的肯德基全新 Logo，最大變化就在於肯德基爺爺，過去在Logo上只有頭像與一個蝴蝶結，因此常常被誤認成火柴人版本的可愛形象，而經過JKR修改之後，多了兩條線繪製出上校的西裝，同時也讓蝴蝶結的線條變粗，讓顧客在第一眼不會再誤認。但還是有人笑稱，全新版本的肯德基爺爺，看起來像是「身體變大、長出雙馬尾的新版本」。
JKR不只幫肯德基改造LOGO！桶宇宙文化將席捲全球
JKR將肯德基品牌形象打造成全新的「Bucketverse（桶宇宙）」，一個能讓人親身走入的全新世界與體驗，更貼近時代、更富表現力，也更具 KFC 精神。透過重新詮釋傳奇炸雞桶，將其化為一個鮮明而獨特的象徵，承載著美味與流行文化，準備帶領新世代開啟全新的篇章。
此外，JKR為肯德基打造的品牌改造不只在Logo上，包含全球統一標語以及店內菜單、數位廣告改造等細節，甚至還有實體餐廳的改變，將動態設計應用在 App 與數位看板，讓實體門市更加動態，目前這種全新門市已經在英國亮相，後續也將在美國、杜拜搶先登場。
由於這次品牌改造計畫是全球性的變革，因此台灣的肯德基或許在不久的未來，就能看到全新的肯德基爺爺LOGO出現在我們的視野當中。
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永遠保持著微笑的肯德基爺爺，是許多人對肯德基共同的品牌記憶，這些陪伴全球消費者幾十年的經典，幾乎未曾出現大幅改動。但隨著消費習慣轉變、數位體驗興起以及速食市場競爭激烈，肯德基開始思考如何在保留品牌資產的同時，與新世代建立更緊密的連結。
昨（16）日全球創意代理商 JKR公布，在 2026 年與肯德基合作，展開近年最大規模的品牌重塑計畫，重新梳理從視覺識別到空間體驗的完整品牌系統。
JKR不只幫肯德基改造LOGO！桶宇宙文化將席捲全球
JKR將肯德基品牌形象打造成全新的「Bucketverse（桶宇宙）」，一個能讓人親身走入的全新世界與體驗，更貼近時代、更富表現力，也更具 KFC 精神。透過重新詮釋傳奇炸雞桶，將其化為一個鮮明而獨特的象徵，承載著美味與流行文化，準備帶領新世代開啟全新的篇章。