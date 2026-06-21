我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳星翰（左）頒獎時捨棄寒暄，直接說出「入圍的有」，一旁的愛紗錯愕發出「欸？欸？」的疑問聲，場面有些尷尬。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場，回顧歷年典禮，網友曾經搞笑封第36屆音樂人陳星翰頒獎的段落是「史上最隨便」，因為當時陳星翰在麥克風前就定位後，完全沒有講引言或與搭檔千田愛紗互動，一開口就說「入圍的有...」讓愛紗和全場觀眾露出傻眼的表情，網友也砲轟：「很不尊重！」去年6月28日金曲獎頒獎典禮，王牌音樂製作人、饒舌歌手陳星翰和女星愛紗受邀頒發「最佳裝幀設計獎」，陳星翰出場後走到麥克風前，捨棄寒暄橋段，直接說出「入圍的有...」，一旁的愛紗一聽感到很錯愕，接連發出兩聲「欸？欸？」的疑問聲。陳星翰和愛紗頒獎的Live畫面一播出，網路上隨即出現兩極論戰，一派網友認為很符合陳星翰隨興不羈的風格，也很有效果，「請繼續保持輕浮好嗎？星哥」、「笑死！陳星翰到底什麼星座？他真的超詭異」、「 這才是我欣賞的饒舌歌手應有的態度啊」、「隨便，也是態度的一種」、「愛死！帥爛」、「怕超時請他就對了！」不過也有不少網友批評陳星翰的行徑，質疑他不尊重頒獎典禮，「咦？連獎項名稱都沒有講嗎？好歹...」、「如果Re的不是這樣，對愛紗很沒有禮貌」、「一出來就直接『入圍的有』嗎？這樣不是蠻不尊重這個獎項的嗎」、「吊兒郎當，滾下去」、「超級尷尬，看起來不像有re過」、「當下也覺得沒禮貌」、「這麼輕挑的獎喔？」而另有一派網友直覺認為這是頒獎人之間設計好的橋段，果然，愛紗3天後在社群平台發文幽默澄清：「え？（中文：咦？）有Re過的啦！」證實這段看似不按牌理出牌、直接切入主題的表現的確事先排練過，化解部分網友的誤會。