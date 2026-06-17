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▲BIGBANG公開韓國演唱會票價，掀起熱議。（圖／翻攝自X）

天團BIGBANG宣布將於8月21日至23日，在韓國高陽體育場舉辦20週年演唱會《BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG》，今（17）日座位圖與票價正式公開，價錢由15萬4000韓元（約台幣3500元）至27萬5000韓元（約台幣5700元）不等，遠遠超過韓國國內普遍的演唱會價位15萬元（約台幣3100元），讓許多網友傻眼直呼「價格根本瘋了。」BIGBANG今日公開演唱會票價資訊，VIP搖滾區票價為27萬5000韓元（約台幣5700元），Floor R區25萬3000韓元，Floor S區23萬1000韓元，看台R區24萬2000韓元，看台S區19萬8000韓元，而最便宜的A區為15萬4000韓元（約台幣3100元），由於演唱會是在炙熱的8月底戶外場地舉行，高票價加上炎熱天氣，引發韓網大批討論。不少網友紛紛留言傻眼表示，「價格真是搞笑」、「瘋了，這價格簡直不可理喻」、「有非得要賣這麼貴的理由嗎？」、「這是海外藝人來韓國辦演唱會嗎？」、「A區居然也要15萬4千韓元？」、「票價是一回事，我滿腦子只覺得會熱死」、「想不到長大了還是看不起BIGBANG」、「8月戶外公演真的會熱炸吧。」不過也有粉絲認為，以BIGBANG的號召力來看，票就算賣多貴門票依舊會秒殺，「雖然真的很貴，但還是會賣光」、「BIGBANG粉絲現在都已經是賺錢的年紀了，錢根本不是問題」、「只要有位子就好」，能夠再次看到BIGBANG演唱會，對許多等待多年的歌迷來說，錢根本不是問題，獲得門票才是最重要的。