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2026 關懷生命獎獲獎名單出爐！感人事蹟一次看

▲肝病防治學術基金會將醫療不只是限定在醫院裡等待病人，而是主動走向人群，20多年來把醫療與希望送到最需要的地方獲得評審的青睞。（圖／法鼓山人文社會基金會）

▲慈悲獎得主趙文正靠著拾荒涓滴積累行善的力量，將此善心轉化為對貧困學子的大愛。（圖／法鼓山人文社會基金會）

▲余泰運走過高雄氣爆傷害，忍受復健苦痛又重新回到第一線救災的外勤消防工作，他身上的疤痕不再是困惑與迷惘，而是他守護眾多生命的「勳章」。（圖／法鼓山人文社會基金會）

實踐「四它」精神！評審團高度肯定

法鼓山第 11 屆關懷生命獎頒獎典禮資訊

法鼓山人文社會基金會主辦的 2026 法鼓山「關懷生命獎」徵選活動，今（17）日決選出獲獎名單。由「財團法人肝病防治學術基金會」獲得團體大願獎；個人慈悲獎由有「拾荒慈善家」之稱的趙文正獲得；智慧獎得主則為消防英雄余泰運。本屆頒獎典禮暨論壇活動，將於 9 月 13 日在台北市中油國光廳盛大舉行。法鼓山人文社會基金會祕書長鍾明秋提到，兩年辦理一次的「關懷生命獎」今年邁入第 11 屆，冀盼藉由獲獎者的生命故事分享，彰顯良善的正向力量，為社會傳遞希望之火。本屆 3 大獎項的得主與獲獎事蹟如下：大願獎得主肝病防治學術基金會將醫療不只是限定在醫院裡等待病人，而是主動走向人群，20多年來把醫療與希望送到最需要的地方獲得評審的青睞。慈悲獎得主趙文正靠著拾荒涓滴積累行善的力量，將此善心轉化為對貧困學子的大愛。余泰運走過高雄氣爆傷害，忍受復健苦痛又重新回到第一線救災的外勤消防工作，他身上的疤痕不再是困惑與迷惘，而是他守護眾多生命的「勳章」，獲得智慧獎殊榮實至名歸。2026 法鼓山關懷生命獎評審團由蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復擔任召集人，評審委員陣容堅強，包含吳念真、曾燦金、張昌邦、陳武雄、陳維昭、陳藹玲、黃輝珍以及法鼓山方丈和尚果暉法師。評審團於 6 月 17 日上午召開決審會議，從 9 個入圍團體及個人名單中票選出最終獲獎者，以表彰他們堅毅不撓、奉獻利他的慈悲智慧。擔任召集人的錢復董事長表示，每位入圍者的善心善行都極為感人，足以作為社會典範，因此在評審過程中頗感掙扎。法鼓山方丈和尚果暉法師也指出，入圍的個人和團體都非常優秀，展現出的生命力和奉獻力深具啟發性，更充分實踐了法鼓山創辦人聖嚴法師所倡導的「四它」精神：面對它、接受它、處理它、放下它。後續主辦單位將於頒獎典禮上，正式頒發關懷生命獎座、得獎證書與獎金，歡迎民眾共襄盛舉，為這些默默耕耘付出的貢獻者喝采。活動時間： 2026 年 9 月 13 日（日）下午 1 點 30 分活動地點： 中油國光廳（台北市信義區松仁路 3 號）