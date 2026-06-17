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▲GD又海巡了，默默按讚金武烈、尹昇娥的愛情故事。（圖／翻攝自IG）

BIGBANG隊長G-Dragon（GD）近日又被網友發現手滑按讚了！這次他海巡的對象，是Netflix爆紅劇《鐵拳教育》男主角金武烈和演員老婆尹昇娥，當年尹昇娥不顧反對選擇金武烈，動人情節連GD都被觸動，默默按讚兩人的純情戀愛故事，引發粉絲熱烈討論：「連GD也嗑懂嗑CP？」Netflix劇集《鐵拳教育》近期在全球掀起收視熱潮，也讓劇中展現硬派魅力的金武烈人氣急速上升。隨著討論度飆高，他和老婆尹昇娥相識、相戀到結婚的過往，也再次被網友翻出，整理成一篇文章，標題寫著「為什麼要嫁給窮光蛋？ 不顧所有人反對、執意選擇戀愛的尹昇娥，最終結局是...」，彷彿純愛小說的情節，在社群平台上流傳並引發關注。而一向被粉絲戲稱為「IG海巡王」的GD，向來活躍於社群網站，經常被捕捉到瀏覽並按讚各類熱門內容。沒想到連他也默默點讚了講述金武烈與尹昇娥愛情歷程的貼文。文章提到了金武烈早年成長背景，出身清寒家庭的他，年輕時曾長期生活在類似棚戶區的環境中。20歲前後因母親遭遇詐騙、父親罹病，使他不得不提早承擔家計，透過外送、發傳單、工地勞動及警衛等多種工作維生。在演藝事業起步後，他仍長期背負家庭債務，多數收入用於償還醫療和生活開銷。2010年曾因家庭狀況被判定可免服兵役，但在2012年公開戀情後捲入爭議，最終選擇以現役身分主動入伍，退伍後才重返演藝圈發展。在他人生最艱難、備受質疑的階段，尹昇娥始終選擇陪伴與支持，兩人在2015年結婚後育有一子，婚後生活也相當甜蜜穩定，偶爾透過社群分享家庭日常，讓他們被外界視為韓國演藝圈代表性的恩愛夫妻，也難怪連GD也被感動了！