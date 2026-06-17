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▲新幹線推全密閉豪華包廂 一個人爽爽躺到大阪只要9000元台幣。（圖／截自JR japan）

愛去日本旅遊的台灣人注意了！JR東海與JR西日本正式宣布，將於2026年10月1日起，在東京至博多之間的東海道新幹線與山陽新幹線上，推出全新頂級服務「至尊車廂」（Supreme Class），檔次全面超越現有綠色車廂，提供完全私密的全包廂體驗。這項消息對計劃前往日本旅遊、追求奢華列車體驗的台灣旅客來說，絕對值得好好筆記。事實上，日本新幹線並非首次推出包廂式座位。早在1985年，東海道新幹線100系列車便曾設置私人包廂「綠色私人包廂」，可容納1至4人。然而隨著高速列車普及、雙層車廂陸續退役，這項服務也跟著走入歷史。如今時隔23年，全新「至尊車廂」強勢回歸，無論是硬體規格還是服務水準，都遠超當年。「至尊車廂」將安裝在最新款N700S型列車上，設於16節車廂編組的第7節與第10節車廂，每節車廂各設置一個包廂，分為單人房與雙人房兩種規格。雙人房配備帶腿託的躺椅以及面對面的沙發式座椅，空間寬敞舒適。硬體配備方面同樣不馬虎，車廂首次採用相容5G的透明玻璃天線，為包廂旅客提供專屬高速Wi-Fi環境；此外更配備特殊揚聲器，有效降低聲音外洩，乘客不需要戴耳機就能盡情欣賞音樂或影片內容，完全沉浸在私人空間中。登車後還將提供免費飲料與小吃作為迎賓服務，並可選購限定特色商品，全程尊榮感拉滿。價格方面，以正常時段單人包廂、快速預訂為基準：東京至新大阪單人包廂票價為42,100日圓（約新台幣8,900元），比普通綠色車廂貴約23,000日圓；東京至博多單人包廂票價則為63,620日圓（約新台幣13,400元），比普通綠色車廂貴約33,200日圓。雖然票價不菲，但考量到全程私密空間、頂級硬體配備與專屬服務，對於追求高品質旅遊體驗的台灣旅客而言，仍具有相當吸引力。「至尊車廂」初期將在每天約12班列車上提供服務，並計劃逐步擴大班次。預訂將於9月15日正式開放，僅能透過「EX Reservation」及「Smart EX」線上預訂服務進行，台灣旅客可事先申辦相關帳號，準備在開放當天第一時間搶票。此外，JR東海也宣布計劃在2027財年，於N700S系列列車上進一步推出半私密的「至尊座位」，讓不同預算的旅客都能享有升級版的新幹線體驗。對於熱愛搭新幹線穿梭日本各地的台灣旅客來說，10月開始的這場頂級列車體驗，絕對是今年下半年最值得期待的日本旅遊亮點之一。