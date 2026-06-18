蘋果明年要迎接iPhone推出的20週年，傳聞可能迎來一波重量級新品，Bloomberg記者Mark Gurman最新消息指出，蘋果正規劃在2027年下半年推出，包括iPhone問世20周年全新iPhone、搭載鏡頭的AI版AirPods，以及第二代摺疊iPhone，被形容可能是蘋果近年最密集的新產品更新期之一。
iPhone問世20周年可能大改版
第一代iPhone由蘋果在2007年1月9日發表，當時定位為結合手機、iPod與網路通訊裝置的產品，2027年正好是iPhone問世20周年，傳聞會採用更接近全螢幕的曲面玻璃設計，外觀可能比現行iPhone有更大幅度變化。The Verge指出，該款20周年iPhone傳出內部代號為V73/V74，尺寸可能接近Pro與Pro Max機型，並朝近乎無邊框的曲面玻璃螢幕發展。
AI版AirPods傳載入鏡頭
另一項受到關注的新品，是傳聞中的「AI版AirPods」。根據外媒報導，明年AirPods可能會在耳機柄加入鏡頭，但並不是用來拍照，而是提供Siri更多看見周遭環境的能力，讓AI助理能理解使用者眼前場景，會是蘋果布局AI穿戴裝置的重要一步。
摺疊iPhone傳明年推第二代
蘋果首款摺疊iPhone傳聞已久，近期多家外媒指出，蘋果可能先在2026年推出第一代摺疊iPhone，到了2027年再推出第二代機型。外媒分析，第二代摺疊iPhone可能會針對第一代機型的使用體驗再優化，包括App適配、螢幕比例、續航表現與摺痕問題。
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第一代iPhone由蘋果在2007年1月9日發表，當時定位為結合手機、iPod與網路通訊裝置的產品，2027年正好是iPhone問世20周年，傳聞會採用更接近全螢幕的曲面玻璃設計，外觀可能比現行iPhone有更大幅度變化。The Verge指出，該款20周年iPhone傳出內部代號為V73/V74，尺寸可能接近Pro與Pro Max機型，並朝近乎無邊框的曲面玻璃螢幕發展。
另一項受到關注的新品，是傳聞中的「AI版AirPods」。根據外媒報導，明年AirPods可能會在耳機柄加入鏡頭，但並不是用來拍照，而是提供Siri更多看見周遭環境的能力，讓AI助理能理解使用者眼前場景，會是蘋果布局AI穿戴裝置的重要一步。
摺疊iPhone傳明年推第二代
蘋果首款摺疊iPhone傳聞已久，近期多家外媒指出，蘋果可能先在2026年推出第一代摺疊iPhone，到了2027年再推出第二代機型。外媒分析，第二代摺疊iPhone可能會針對第一代機型的使用體驗再優化，包括App適配、螢幕比例、續航表現與摺痕問題。