我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商會關切電力 台電指用電無虞

外媒報導台電將從8家公股銀行獲得3000億元專案貸款，資金來源則比照先前中油專案融資模式，由中華郵政提供轉存款支應。台電說明，俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲，迄今吸收民生及產業用電成本逾6,000億元，再加上伊朗戰爭導致天然氣價格波動，這都是台電近年虧損主因，與能源政策無關。台電強調，配合國家經濟快速發展，台電持續規劃擴大推動電源開發及電網建設，惟各項電力建設等大型投資皆需資金支持，台電將持續向政府爭取財務改善協助。面對台電借款，中華郵政董事長王國材指出，資金運用有很多途徑，中華郵政對應的是八大行庫，並非直接借錢給任何企業單位。另外，台灣美國商會（Amcham Taiwan）針對美國商會關切供電議題，台電進一步說明，台灣經濟蓬勃發展，AI及高科技產業帶動用電大幅成長，台電配合政府持續滾動檢討電力供需。今年將有興達新2、3號機與台中新1、2號機共4部大型燃氣機組陸續加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，再配合再生能源、抽蓄水力及負載管理等多元調度措施，可確保民生及產業用電無虞，請國人及產業界放心。針對電網韌性部分，台電已規劃「強化電網韌性建設計畫」，採取「分散、強固、防衛」三大主軸，由電廠直供產業園區，確保高科技產業擁有穩定電力，將既有電力幹線留給民生需求，亦有助於提升民生供電韌性，確保停電事故發生時能將影響降到最低，防止事故進一步擴大。