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隆陽汽車拓展營運 規劃高雄設新營運據點

投資台灣事務所今（17）日通過4家企業擴大投資台灣，根留企業方案的汎銓科技、隆陽汽車，以及中小企業方案的至笙企業、宅興實業。汎銓科技為半導體產業鏈中高階材料分析與故障分析關鍵服務提供者，計畫於新竹廠區、台元廠區及南科廠區增設產線，這次選擇第3度申請根留方案擴大投資，整體投資金額約15億元，可新增100個本國就業機會。汎銓科技深耕半導體技術服務逾20年，為半導體產業鏈中高階材料分析與故障分析關鍵服務提供者，是全球半導體廠商推進先進製程的重要合作夥伴。本次為汎銓科技第3度申請根留方案擴大投資，預計於新竹廠區、台元廠區及南科廠區增設產線，購置先進分析設備，並導入AI技術，全面精進生產流程、檢測業務及客戶服務，此外，為響應政府節能政策，將使用節能燈具、變頻冰水主機，並補助員工採購電動機車或電動汽車，減少運輸排碳量，整體投資金額約15億元，可新增100個本國就業機會。隆陽汽車為本田汽車（HONDA）高屏地區經銷商，主要從事HONDA汽車及大型重型機車之銷售與售後維修服務。他們為拓展營運規模並強化服務量能，規劃於高雄市鳳山區建置新營運據點，並添購試驗設備及分析儀器，預計投資金額約5.1億元，可新增35個本國就業機會。新據點將導入AI雲端管理平台，即時掌握進銷存與營運資訊，以提升管理效率並優化經營決策。至笙企業專精於塑膠模具及射出成型領域，具備產品研發、模具設計、製造及組裝一貫化能力，主要產品包括單板滑雪板固定器及機械護膝護腕，並持續拓展國際市場。為因應全球滑雪用品及越野騎行護具需求持續成長，至笙企業規劃投資4億元，於台中市太平區興建新廠擴大產能，將新增12個本國就業機會。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,771家企業投資約2兆6,904億元，預估創造16萬7,058個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有222家企業投資約6,166億元，創造2萬9,019個就業機會。