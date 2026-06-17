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▲pagpag是透過廚餘二次加工後製成的「二手炸雞」。（圖／翻攝自IG@eden_ey）

在台灣大家習慣將吃不完、壞掉的食物當成廚餘丟掉，不過在菲律賓貧民窟Happyland有一種名為「Pagpag」的食物，是一種把速食店廚餘經過清洗後做成的「二手炸雞」，對於生活較為富足的台灣人來說是非常難想像的食物。一名台灣旅遊網紅「Eden的環球旅行」，在環遊世界的過程中也前往當地嘗試，但畢竟是廚餘再生食品，因此酸臭味讓他吃了一口後表示：「不敢吞也不敢吐。」旅遊系網紅「Eden的環球旅行」，昨（16）日在社群公開一隻影片「垃圾堆裡的剩飯菜，被加工成食物重新販賣」，透露自己環遊世界的其中一站是菲律賓首都馬尼拉的貧民窟Happyland，而他也挑戰了當地一項名為「Pagpag」的特色食物。「Pagpag」原意為「抖掉灰塵」，指的是廚餘中被挑出來的炸雞剩食，經過重新清洗、調味醃製，回炸後出爐再次販售，售價約是20至30披索（約12至18元台幣），對於當地貧困的家庭來說，這可是絕無僅有的美味，甚至是一年才能吃一次的美食，也是他們補足蛋白質營養的重要來源。雖然已經經過高溫油炸殺菌，但畢竟食物本身還是他人吃剩的廚餘，因此衛生與安全問題多年來還是備受質疑，Eden也挑戰嘗試了一口「Pagpag」，他透露自己已經挑了整份食物中看起來最完整安全的一塊，不過酸臭味仍然是非常重，「怕不禮貌，不敢吞也不敢吐。」最後Eden買了許多二手炸雞跟當地兒童分享，表示這是自己當下唯一能做的事，他感嘆雖然深知世上貧富差距很大，不過親眼感受時還是非常不捨，「世界有很多面，慶幸你我活在比較幸運的那一面。」