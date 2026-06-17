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Steam Machine最快6月底亮相！效能實測搶先曝光

▲採用 AMD 客製化 CPU 1772 的神秘「 Valve Fremont 」主機資訊被公布，核心分數分別為 2334，約是 PS5 主機的兩倍；但多核心成績7316則略為尷尬。（圖／Geekbench）

▲Steam Machine 恐怕無法透過價格與PS5、Xbox爭取優勢，只能著重在實際的硬體與軟體體驗上，闖出全新的一片天。（圖／Steam）

電腦設備產製成本大漲！Steam Machine價格恐破4萬

全球玩家引頸期盼的Steam Machine又有最新消息曝光！測試平台Geekbench 近日有一款使用AMD 客製化 CPU 1772 的神秘「 Valve Fremont 」主機資訊被公布，被專家們認為就是Steam Machine，而單核實際效能大約比PS5強上2倍，但多核心表現則略顯尷尬，此外，Steam Machine基本款售價也被預期將超過1,399 美元（約新台幣 44,144 元）。Valve所打造的遊戲主機「Steam Machine」，象徵Steam時隔10年重新加入主機戰場，去年底發布之後就一直引發全球關注，Steam Machine 被設計為一款獨立的類 PC 硬體，旨在直接與 PS5 和 Xbox 等遊戲主機競爭，預期其性能將超越 Steam Deck，Steam Machine預期將在2026年夏季推出，隨著時間靠近，各種實測數據也逐漸被發現。近期在Geekbench 測試平台，已經有一款採用 AMD 客製化 CPU 1772 的神秘「 Valve Fremont 」主機資訊被公布，儘管沒有明確標示為 Steam Machine，但考慮到採用的系統是 SteamOS，加上具有 6 核心 12 執行緒、16MB L3 快取、最大核心運行時脈 4.86 GHz 等規格。雖然這並非代號Valve Fremont的Steam Machine首次出現在Geekbench，不過在更早之前出現的測試數據都是採用Windows系統，主因是SteamOS直至3.8.9 Beta才正式支援AMD客製化硬體，而Steam Machine搭載的正是與AMD合作的客製化方案，因此這款機器很高機率就是 Steam Machine。在跑分成績單中，Steam Machine 的單核心分數為 2334，約是 PS5 主機的兩倍；但多核心成績7316則略為尷尬，甚至不如一般電腦使用的AMD 6核心CPU的水準。除了效能之外，許多玩家也相當關心Steam Machine 的售價，認為若是價格無法與PS5、Xbox 價格持平，那恐怕將陷入與一般電腦設備、遊戲專用主機兩大對手的夾擊競爭。但由於近一年來全球陷入AI熱潮，導致電腦的記憶體、顯示卡等產品價格都出現大幅上漲，讓遊戲主機生產成本大幅增加，因此研究機構 Circana 分析師 Mat Piscatella 就以硬體成本推估，標準版可能要價 1,399 美元（約 44,144 元），而高階版本則可能達到 1,699 美元（約 53,610 元）。從上述價格來看，Steam Machine 恐怕無法透過價格與PS5、Xbox爭取優勢，只能著重在實際的硬體與軟體體驗上，闖出全新的一片天。