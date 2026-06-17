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▲白鷹（右）已經在上個月27日於睡夢中過世，左為香港媒體人汪曼玲。（圖／翻攝自汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》臉書）

資深台灣武打巨星白鷹演活經典武俠片《龍門客棧》反派太監成名，70年代以《千刀萬里追》榮獲金馬獎最佳男配角獎，香港媒體人汪曼玲今（17）日在社群平台發文證實白鷹已經於日前離世，享壽84歲，她痛心哀悼：「白鷹大哥，一路走好！」港媒則報導白鷹是在5月27日凌晨於睡中與世長辭。白鷹生前活躍於1960至1980年代武俠片黃金時期，以精湛的真功夫與冷峻銀幕形象聞名，1967年，白鷹參演的第一部電影即為胡金銓導演的大作《龍門客棧》，他將權傾朝野、陰狠毒辣的反派東廠大太監「曹少欽」詮釋得讓人不寒而慄，成為華語影史最具代表性的角色之一。因為《龍門客棧》大獲成功，白鷹與和雋、徐楓成為胡金銓的御用班底，接連演出《俠女》、《迎春閣之風波》及《忠烈圖》等華語武俠經典之作，更在1977年代憑《千刀萬里追》的精湛演出一舉奪下金馬獎最佳男配角獎。白鷹晚年主要在香港低調、獨立生活，根據港媒報導，家屬遵照白鷹遺願，將後事一切從簡，並已經進行海葬，讓骨灰回歸自然，不留實體墓碑。