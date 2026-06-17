台灣最溫暖的風景就是人！昨（16）日有民眾到桃園中壢一間7-11購物時，看到櫃檯前有一位阿嬤求助店員，表示血壓計沒有反應，沒想到店員當下立刻自掏腰包幫忙買電池並裝上，超暖心又霸氣的舉動瞬間感動超過4萬人，而超商總部今（17）日也公布最新結果，店員的善舉獲得了實質回報。
阿嬤求助血壓計沒反應！店員自掏腰包幫解決
一位女網友在社群Threads上分享，自己到桃園中壢7-11原大門市消費時，在門市看到一位奶奶衝進來求助，在櫃檯詢問血壓計怎麼沒有反應？隨後店員接手一看，發現原來只是沒電、沒有其他故障之後，立刻買了電池幫忙裝上。
奶奶隨後也立刻詢問要不要付錢，但店員則說：「沒關係，我付了」，超暖心的過程讓原PO大讚「好善良溫柔的人」，決定上網公開此事，表揚店員的溫暖行動，希望透過網路力量幫忙擴散，讓7-11總部能看見這名店員的善舉。
貼文曝光後，立刻吸引超過4.9萬名網友按讚分享，並紛紛留言「統一超商請大力表揚這名員工」、「謝謝店員的善良，也謝謝發文者讓我們看見美好的一刻」、「應該是家裡沒人可以問，才會帶著機器問店員，希望超商看到這篇加薪」、 「超商工作這麼忙還願意這樣幫人」、「希望小七可以表揚，願有愛的店員永遠平安健康！」。
7-11官方也特地留言，「幫奶奶裝上電池的那一刻，順便也幫大家充滿了溫暖，謝謝這位暖心店員，讓平凡的一天變得不平凡」。
暖心店員被看到了！超商總部出手頒獎
7-11官方Threads帳號今（17）日晚間也公布最新進度，公司總部得知原大門市店員的善行後，決定發出紅包和獎狀，實際獎勵當時店員的暖舉，「今日 MVP！幫血壓機裝上電池，也幫大家充滿了溫暖，謝謝暖心夥伴，讓善良被看見」。
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一位女網友在社群Threads上分享，自己到桃園中壢7-11原大門市消費時，在門市看到一位奶奶衝進來求助，在櫃檯詢問血壓計怎麼沒有反應？隨後店員接手一看，發現原來只是沒電、沒有其他故障之後，立刻買了電池幫忙裝上。
奶奶隨後也立刻詢問要不要付錢，但店員則說：「沒關係，我付了」，超暖心的過程讓原PO大讚「好善良溫柔的人」，決定上網公開此事，表揚店員的溫暖行動，希望透過網路力量幫忙擴散，讓7-11總部能看見這名店員的善舉。
貼文曝光後，立刻吸引超過4.9萬名網友按讚分享，並紛紛留言「統一超商請大力表揚這名員工」、「謝謝店員的善良，也謝謝發文者讓我們看見美好的一刻」、「應該是家裡沒人可以問，才會帶著機器問店員，希望超商看到這篇加薪」、 「超商工作這麼忙還願意這樣幫人」、「希望小七可以表揚，願有愛的店員永遠平安健康！」。
7-11官方也特地留言，「幫奶奶裝上電池的那一刻，順便也幫大家充滿了溫暖，謝謝這位暖心店員，讓平凡的一天變得不平凡」。
7-11官方Threads帳號今（17）日晚間也公布最新進度，公司總部得知原大門市店員的善行後，決定發出紅包和獎狀，實際獎勵當時店員的暖舉，「今日 MVP！幫血壓機裝上電池，也幫大家充滿了溫暖，謝謝暖心夥伴，讓善良被看見」。