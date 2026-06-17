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線材廠萬泰科今（17）日法說會，董事長張銘烈表示，今年營運主要受惠兩大動能，一是SpaceX相關線材出貨快速放大，二是輝達AI機櫃帶動高速線需求升溫。公司今年百億元營收目標進度順利，上半年營收可望超過全年目標一半，下半年表現則有機會更好，毛利率與獲利也將同步改善。張銘烈指出，SpaceX因需要非中國產地供應，相關電源線由萬泰科承接後，產能已從過去每月80萬條提高到180萬條，年底目標進一步拉升至250萬條。隨SpaceX IPO後需求增加，加上低軌衛星用戶規模持續擴大，萬泰科作為主要供應商，後續仍有成長空間。目前SpaceX低軌衛星客戶約1000萬戶，未來目標上看6800萬戶，帶動地面接收設備與相關纜線需求持續放大。萬泰科也不只著眼地面應用，總經理張程雅表示，公司正開發太空衛星與資料中心所需線材，包括太空用太陽能線、訊號高速傳輸線與電子控制線等，希望未來產品能從地面設備延伸到太空應用。AI伺服器同樣是萬泰科今年重要成長來源。張銘烈表示，AI高速線經過近兩個月擴產，目前月產能已達250萬米，年底目標提高到800萬米。隨產品規格與應用升級，毛利率也由原本約10%至15%，提升到30%至35%。除了高速線，萬泰科也切入AI伺服器機櫃所需的大電流電源線，以及液冷散熱測漏線等高階應用。張程雅表示，相關產品目前正持續進行客戶驗證，預計年底前可望陸續出貨。為了支應訂單需求，萬泰科2026年資本支出規劃約3至4億元。其中，泰國廠將投入約2.5億元進行高速線第三期擴產，主要對應AI伺服器機櫃內高速線需求，完工後月產能可達800萬至1000萬米。