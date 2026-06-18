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台中東光路最後一段2027年打通，補齊北屯重要路網缺口，松竹商圈正是這波交通紅利的核心受惠區。雙鐵共構、機能完整，中古屋坪數大、公設比低，三房含車位總價千萬有找，首購族、換屋族皆宜。台中市東光路「南興三路至東山路一段」工程4月動工，預計2027年底完工，將補齊東光路最後一段缺口。該路段被視為分流松竹路與東山路車潮的關鍵節點，也象徵北屯成熟商圈與周邊重劃區來往將更為順暢。信義房屋北屯松竹店經理王宣喻表示，松竹路雖然車流量大，但是交通上並不算壅塞，不過未來與北屯路平行的東光路完工後，勢必將更提升交通及區域來往間的便利性，松竹商圈以雙鐵共構的松竹車站為中心點，不但有一定通勤人潮、假日也固定舉行市集，是人群集散的熱點。王宣喻說明，松竹商圈在交通上有北屯唯一的雙鐵車站，又鄰近74號快速道路，前往11期、機捷特區、14期及水湳經貿園區都相當方便，而松竹商圈本身則有完整的傳統市場、小吃及餐廳，離崇德商圈也不遠，大部分的購屋族群都有地緣性，以在地換屋與首購族為主，也不乏大換小、或改為電梯大樓的退休族。王宣喻分析，與周邊重劃區多是預售和五年以下的新成屋相較，松竹商圈的物件大多以中古屋為主，其中，屋齡在25-35年之間的電梯物件，雖然屋齡偏高，但公設比較低，室內主建物加陽台坪數平均有25至35坪左右， 以3房含車位的標準品物件而言，總價有機會在千萬上下成交，不少社區的維護狀況也都品質不錯，對於注重空間、機能、有價格考量的首購族而言是一大利多。王宣喻建議，購屋可以「先求有、再求好」的原則，若是預算有限的族群，不必太設限屋齡，只要地點好、屋況條件符合需求，可考慮在房價相對低基期的舊商圈先卡位，透過精簡裝修或軟裝不但能有效率的提升居住質感，也降低後續換屋成本。她總結，松竹商圈具備各項生活機能與價格優勢，隨著東光路逐步打通，區域交通條件強化與北屯等各大建設串聯的便利性，使這個商圈的房市發展更具競爭力。