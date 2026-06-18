32歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有不食人間煙火的空靈美貌及嬌滴滴奶音，日本媒體曾經盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」。黑嘉嘉近日和日籍女神阿部瑪利亞同框拍玩遊戲的影片，畫面賞心悅目，網友看了大呼：「我也好想加入一起玩！」
黑嘉嘉、阿部瑪利亞同框 粉絲被「顏值爆擊」
日前，黑嘉嘉和阿部瑪利亞合體玩起Heart Telepathy Challenge（心電感應挑戰）遊戲，兩人必須依照指令做出8個相同的動作，考驗彼此默契，影片中，兩大女神看著鏡頭比出各種愛心手勢，最終兩人有5個動作相同，成績還算不錯。
黑嘉嘉和阿部瑪利亞在短片中不停放送甜死人不償命得笑容，兩雙水汪汪大眼頻頻放電，讓大批網友被雙姝「顏值爆擊」，忍不住表示：「這影片太甜了吧」、「美麗可愛聯盟」、「可以常請阿部來嗎」、「全是表情包」、「今天的糖份攝取量肯定是要爆表了」、「看到可愛的妳們讓人好心情！」
黑嘉嘉、阿部瑪利亞感情好 兩大女神是閨密
阿部瑪利亞與黑嘉嘉過去多次同台拍攝合作企劃，阿部瑪利亞曾經邀請黑嘉嘉拍攝個人頻道影片，兩人體驗「一日室友」的生活，私底下，雙方更是感情非常好的閨密，阿部瑪利亞會親自為黑嘉嘉慶生，並在粉專分享親密合照。
此外，阿部瑪利亞曾經透露外表甜美的黑嘉嘉，私底下的性格其實和外貌有些反差，甚至有幾分「像男生」的帥氣感，彼此相處起來非常契合。
黑嘉嘉 Joanne Missingham IG
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日前，黑嘉嘉和阿部瑪利亞合體玩起Heart Telepathy Challenge（心電感應挑戰）遊戲，兩人必須依照指令做出8個相同的動作，考驗彼此默契，影片中，兩大女神看著鏡頭比出各種愛心手勢，最終兩人有5個動作相同，成績還算不錯。
黑嘉嘉和阿部瑪利亞在短片中不停放送甜死人不償命得笑容，兩雙水汪汪大眼頻頻放電，讓大批網友被雙姝「顏值爆擊」，忍不住表示：「這影片太甜了吧」、「美麗可愛聯盟」、「可以常請阿部來嗎」、「全是表情包」、「今天的糖份攝取量肯定是要爆表了」、「看到可愛的妳們讓人好心情！」
阿部瑪利亞與黑嘉嘉過去多次同台拍攝合作企劃，阿部瑪利亞曾經邀請黑嘉嘉拍攝個人頻道影片，兩人體驗「一日室友」的生活，私底下，雙方更是感情非常好的閨密，阿部瑪利亞會親自為黑嘉嘉慶生，並在粉專分享親密合照。
此外，阿部瑪利亞曾經透露外表甜美的黑嘉嘉，私底下的性格其實和外貌有些反差，甚至有幾分「像男生」的帥氣感，彼此相處起來非常契合。
黑嘉嘉 Joanne Missingham IG