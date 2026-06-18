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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）剛果民主共和國今（18）日在K組首戰以1：1逼和葡萄牙，爆出大冷門，主力鋒線維薩（Yoane Wissa）射入了隊史在世界盃的首顆進球。2021年維薩曾遭一名女子用強酸襲擊險些失明，不得不接受高難度且密集的眼科外科手術，最後靠著意志力回到球場，而這顆進球，意義也更加非凡。民主剛果睽違52年重返世界盃舞台，雖然開賽先失球，但上半場傷停補時階段，維薩把握門前機會，回敬頭槌破網，射進隊史在世界盃首顆進球。最終民主剛果以1：1踢平葡萄牙，收穫隊史第1分積分，維薩也成為此役大功臣。不過維薩的人生並非一路順遂，曾一度面臨失明的危機。維薩曾在2021年經歷過生死一瞬間的慘痛創傷，當年維薩效力於法甲洛里昂（FC Lorient），當時他在家中，突然遭到一名女子朝他的面部潑灑強酸，對方的企圖是為了綁架他當時身邊剛出生不久的女兒。當時犯人偽裝成想要簽名的球迷，藉此接近維薩和他的女兒，並在接近時突然向維薩潑灑了危險的腐蝕性液體。維薩的本能分應做出抵抗，雖成功保護了女兒，但面部在襲擊中受到嚴重灼傷，不得不接受高難度且密集的眼科外科手術，以確保能保住視力，進而延續他的足球生涯，他也靠著意志力重回球場。維薩與家人重新邁開步伐，他的足球天賦帶領他前往英格蘭，加盟剛升上英超的布蘭特福德（Brentford FC），不僅成為球隊的核心主力，更在2024-25賽季寫下35場比賽狂轟19球的驚人數據。這樣的頂尖身手，讓維薩在本賽季初獲得了豪門紐卡索聯（Newcastle United）的青睞，球隊不惜砸下高達5500萬歐元（約新台幣19.2億元）的轉會費將他納入麾下。雖然初期並未受到重用（19場比賽僅有1顆進球），但這次在世界盃寫下歷史的新篇章，或許能在足壇迎來真正的蛻變。