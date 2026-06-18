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▲宋詩安（右）和飾演宇振媽媽的女星朴智妍（左）戲外其實相處得很融洽。（圖／宋詩安IG@songsiaxn）

韓劇《鐵拳教育》開播後，連續兩週拿下Netflix非英語系影集排行冠軍，深受觀眾喜愛，除了主演群的演技爆棚外，每集的配角也是精采亮點。像是在第5集中的國小女老師，被班上學生宇振的媽媽逼瘋，壓力大到顏面神經失調。戲外的她昨（17）日則發文，分享參與拍攝的感受，宋詩安直呼：「能夠與大家一起完成這部作品，是我的榮幸」。宋詩安在《鐵拳教育》中，飾演玄中小學一年三班的導師崔智善，因班上學生宇振的媽媽敏感多疑，不時傳訊息要她多加照顧宇振，最後更越來越激進，不僅奪命連環call，還跑到崔智善家門口堵人、舉報她虐待兒童等，讓崔智善一度心灰意冷，想在教室中輕生。好在被教權保護局的人發現，及時介入處理，這才沒釀成悲劇。宋詩安在劇中將一名教師退去熱忱、憂鬱痛苦的心境演繹得恰到好處，她甚至還要詮釋因壓力過大出現顏面神經失調的情況，精采演技讓觀眾讚爆，今年才24歲的宋詩安也因此走紅。昨日宋詩安本人則在IG發文，分享自己對於拍這部戲的感想。宋詩安感性地說：「這部作品讓我真的學到了很多東西。有時候也曾面對自己的不足，經歷一些令人感到吃力又百感交集的時刻，但能夠撐過那些日子，我想是因為包括鍾燦導演在內，以及所有在拍攝現場工作人員所給予的溫暖。」宋詩安最後也溫情祝福大家：「希望每一位踏入社會的人，都能遇見溫暖的人。希望大家因此不再孤單。也真心為所有朝著夢想前進的人加油打氣。最後，誠摯感謝所有為《鐵拳教育》（참교육）付出心力的工作人員，以及所有收看這部作品的觀眾朋友。能夠與大家一起完成這部作品，是我的榮幸。」這篇貼文曝光後，吸引15萬粉絲按讚，大家看了紛紛留言：「恭喜你從這部戲畢業」、「崔老師是最棒的」、「謝謝你把老師的困境演出來」、「非常可愛漂亮的演員詩安，期待更多你未來的作品」、「你已經做得很棒了」。而宋詩安除了《鐵拳教育》外，之前也在多部韓劇中當過配角、臨演，或是演繹主角的青少年時期，她拍攝過的作品包含《High Cookie》、《于氏王后》、《金子般我的明星》、《申社長計劃》等。