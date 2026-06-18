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▲Coffeezilla估算樂高總價值約莫10.7萬美元而已，但仍呼籲BAM出面歸還。（圖／翻攝自Coffeezilla YouTube）

▲Coffeezilla推測部分樂高已經被BAM賣掉。（圖／翻攝自Coffeezilla YouTube）

▲BAM的CEO原先矢口否認有搬家貨車到加盟店，隨後Coffeezilla提出2024年11月14日深夜就有U-Haul搬家貨車在店門口，CEO隨後改口承認。（圖／翻攝自Coffeezilla YouTube）

延燒數月的「650萬台幣樂高失蹤案」近日出現重大突破，當外界焦點持續圍繞在Reckless Ben、Bricks & Minifigs（BAM）總部以及警方調查進度時，被譽為「YouTube最強網路偵探」的Coffeezilla正式投入追查。不同於一般評論型創作者，Coffeezilla長期以證據蒐集與深度調查聞名，過去曾揭露多起加密貨幣詐騙及網紅金融爭議，因此他的這次出手，並親自揭露關鍵貨車照片，也讓整起事件再度受到高度關注。Coffeezilla近日發布長達54分鐘的調查影片《I Found The Missing $200,000 LEGO Collection》，影片上架後迅速累積超過600萬次觀看，他不僅訪問BAM高層、前後任店主、現任加盟主、店員以及Reckless Ben本人，還取得完整庫存清單、銷售系統資料、寄賣紀錄及超過200張案發照片，更特別的是他甚至聘請專業人士逐一辨識照片中的《星際大戰》系列樂高，試圖透過客觀證據還原當晚實際狀況。調查過程中，最令人意外的發現之一便是收藏品價值，過去外界普遍將案件稱為「20萬美元（650萬）樂高失蹤案」，但Coffeezilla根據完整清單重新計算後認為，這批收藏實際價值約為10.7萬美元（約338.6萬元新台幣），與外界認知存在不小落差。對此，Reckless Ben受訪時也坦言，當初20萬美元只是看到收藏規模後的粗略估算，後續經媒體與社群大量引用，才逐漸成為外界熟知的數字。另一項重要突破則來自案發當晚停車場照片，過去BAM高層曾否認現場出現U-Haul搬家貨車，但Coffeezilla透過影像強化分析後，確認照片中確實停放著一輛U-Haul，面對畫面證據，BAM CEO後續改口承認貨車存在。不過BAM CEO隨後表示該貨車用途，是搬運露營拖車而非樂高收藏，然而Coffeezilla進一步比對時間線後指出，部分說法與現場紀錄無法完全吻合，也讓案件再度增添新的疑點。Coffeezilla整理所有資料後認為，部分樂高可能已被出售、部分存放於倉庫，也有部分流向無法完全確認，雖然實際無法解釋的損失金額可能不像外界認知的20萬美元那麼龐大，但Bryan一家至今仍未獲得合理補償，估計仍有數萬美元損失尚待解決。因此Coffeezilla在影片最後將矛頭直接指向BAM，呼籲撤回相關訴訟並盡快補償受害者，強調一間販售樂高的店家本應帶給人們快樂，而非讓事件演變成長達數月的法律與輿論風暴。Coffeezilla本名為Stephen Findeisen，是美國最具影響力的調查型YouTuber之一，頻道擁有超過數百萬訂閱者，他以揭發加密貨幣詐騙、NFT騙局、網紅金融爭議及龐氏騙局聞名，代表案例包括揭露Logan Paul的CryptoZoo事件。由於Coffeezilla擅長透過文件、數據、訪談與時間線重建事件真相，因此被網友封為「YouTube最強網路偵探」，在美國網路圈擁有極高公信力與影響力。