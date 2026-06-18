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▲櫻桃陽子發文揭演藝圈黑幕，還提到了死因被受猜測的于朦朧與金澤。（圖／翻攝自櫻桃陽子Threads@cherryyokolove）

中國大陸男星金澤（張家瑋）日前傳出在6月4日因過勞猝逝，享年33歲，經紀公司也隨後證實，不過之後卻被前女友李子鋒曝光對話訊息，疑生前遭到男性潛規則，讓外界都非常震驚。而昨（17）日在中國與台灣工作多年的知名作家兼編劇櫻桃陽子，發文揭演藝圈黑幕，不僅提到了金澤與于朦朧，還爆料曾聽一名大明星炫耀：「這本雜誌裡的每個女明星我都上過。」讓她差點當場嚇哭，直呼：「噁心壞了。」知名作家兼編劇櫻桃陽子昨日於Threads發文，透露曾和一位大明星開會時，中場休息時間對方突然拿起旁邊的明星雜誌翻，然後抬頭和她說：「這本雜誌裡的每個女明星我都上過。」櫻桃陽子表示當時對方的表情就像是說剛吃飽飯一樣平靜，讓她只能忍住驚訝，假裝沒事的點頭笑了笑，「天曉得我那時都快嚇哭了，我是來到了什麼樣的世界？」櫻桃陽子接著爆料，更讓自己震驚的是和導演離開後，導演竟也跟她自爆：「我都搶在他之前先上過了，只是他不知道。」之後櫻桃陽子還收到轉發影片，「這是最尷尬的，你們期待我回什麼？好能幹？」櫻桃陽子也提到死因被受猜測的于朦朧、金澤，「我敢保證，憑那些大佬的德性，一定有一堆的證據，你們在伸張正義時，他們說不定還在回味呢！」並忍不住直呼：「這十幾年來我真的給噁心壞了。」這則貼文在短短不到一天，就吸引了49萬瀏覽，許多網友都感到非常震驚，「再次證明Metoo只是冰山一角，還有無數不敢訴苦的男女」、「好可怕的世界」、「這世界真是夠噁心的，但慶幸自己活的很平凡幸運。」