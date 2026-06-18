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▲Leona Lewis曬出在臺北大巨蛋的照片。（圖／翻攝自Leona Lewis IG@leonalewis）

▲Leona Lewis證實自己在台灣，這也是她第一次來台灣進行表演。（圖／翻攝自Leona Lewis IG@leonalewis）

曾以經典神曲〈Bleeding Love〉紅遍全球的英國歌手Leona Lewis，昨（17）日悄悄現身臺北大巨蛋演出，引發大批歌迷震驚，由於這是她出道以來首度來到台灣演出，加上事前幾乎沒有任何公開宣傳，因此不少粉絲直到看見社群分享影片後才驚覺偶像已經踏上台灣土地，紛紛留言表示：「完全不知道她來了」、「這根本是青春回憶」。不過Leona Lewis本次並非公開活動，而是國際扶輪社的年會閉幕式，讓不少人直呼：「入場門檻超高！」演出消息曝光後，Leona Lewis也透過社群平台分享動態，寫下「First performing in Taiwan」，證實這是她第一次在台灣登台演唱。消息迅速在網路上發酵，不少陪伴她走過〈Bleeding Love〉、〈Better in Time〉、〈Run〉等金曲年代的歌迷激動表示，追隨近20年的偶像終於來台，卻因為消息太低調而錯過，成為不少樂迷最大的遺憾。不過讓許多歌迷扼腕的關鍵，在於這場演出並非公開售票活動，據了解Leona Lewis此次受邀擔任國際扶輪社年會閉幕典禮壓軸嘉賓，活動主要提供年會參與者及會員入場，因此一般民眾即使事前得知消息，也無法透過正常購票方式進場觀賞，有網友直言「知道也進不去」，更有人笑稱這可能是今年最難搶的演出之一。隨著現場畫面曝光，大批網友湧入討論區留言朝聖，不少人表示最想聽到〈Yesterday〉、〈Run〉、〈I Got You〉等經典歌曲，也有人直呼：「為什麼都沒消息」、「扶輪社也太強了吧」。許多樂迷更將Leona Lewis暱稱為「流血天后」，原因正是她當年憑藉〈Bleeding Love〉風靡全球，甚至成為不少七、八年級生共同的青春回憶。2007年以選秀節目冠軍身分出道的Leona Lewis，憑藉〈Bleeding Love〉橫掃全球排行榜，成為英國近代最具代表性的女歌手之一，如今她首度踏上台灣舞台，雖然僅限特定活動演出，仍瞬間掀起社群熱議。許多粉絲也紛紛敲碗，希望這位「流血天后」未來能安排真正的台灣專場演唱會，讓更多歌迷有機會親耳聽見她的天籟嗓音。