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高層第一時間竟想低調處理 旅長穩如泰山

十軍團回應：絕不護短

台中成功嶺陸軍步兵302旅繼四月爆出幹部恐嚇士兵後，再度驚傳集體霸凌事件。一名張姓中士15日在射擊預習課程前進行訓練場地整備時，竟持訓練用T91電子訓練槍朝高姓士兵射擊，導致對方身體多處紅腫、瘀青。陸軍第十軍團昨（17）日證實，單位獲悉後已協助傷者驗傷並展開調查，案件屬實，16日上午已主動函送台中憲兵隊依法偵辦。T91電子訓練槍雖為訓練器材，發射的是6mm BB彈，並非實彈，但近距離射擊人體仍可能造成紅腫、破皮與強烈刺痛，若擊中眼睛等脆弱部位，甚至可能造成嚴重傷害，因此訓練規範中嚴禁對人射擊。事件發生後，軍方高層傳出第一時間疑似試圖低調處理，直到消息外流後才函送憲兵隊，而302旅旅長則僅被要求於參加18日早餐會報進行說明，並未受到實質嚴厲處分。這並非302旅近期第一起軍紀爭議。今年四月，該旅一名李姓中士班長因恐嚇新兵不得撥打1985申訴專線，揚言「操死你們、弄死你們！」，並涉及營區內公然用手機賭博等情事，遭台中地院依恐嚇阻撓部屬申訴罪、營區賭博罪等判處拘役110日。如今不到2個月又爆出幹部持電子訓練槍射擊士兵事件，再度引發外界對部隊管理的疑慮。陸軍第十軍團昨對此則回應表示，所屬302旅日前於執行訓練場地整備作業期間，發生張姓中士因不當行為導致士兵受傷、身體出現瘀青情形。單位獲悉後已立即展開調查，並主動將全案移送憲兵隊依法偵辦。十軍團強調，對於違反軍紀及傷害官兵權益的行為絕不護短，將依相關規定從嚴究辦、嚴懲不貸。同時已再次要求各級幹部落實訓練準則，嚴禁任何不當管教或危害官兵安全的行為。未來也將持續強化幹部教育訓練與督導管理機制，以維護部隊紀律及官兵安全。