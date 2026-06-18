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▲佐藤真優五官甜美可愛，淡妝也很有氣質。（圖／翻攝自佐藤真優IG@mahiro_sato_tuy）

日本地方電視台再出正妹主播！隸屬於TBS系列地方電視台「TVU山形」的24歲主播佐藤真優，近日在社群平台分享私下出遊照片，畫面中她僅穿著最簡單的白色T恤與牛仔褲，卻因擋不住的姣好身材與甜美外型意外引爆流量，火速引來大批網友朝聖，紛紛盛讚：「這根本是寫真偶像等級了」，就連台灣網友也都忍不住關注到她。據日本媒體《Smart FLASH》報導，今年24歲的佐藤真優進入「TVU山形」電視台已邁入第3年，目前正擔任黃金時段節目《どすコイ》的主持人，在當地收視群眾間原本就擁有不小的人氣。她日前利用私人時間帶著外縣市的朋友遊覽山形縣，並在個人IG上分享了一系列記錄在地美食與景點的日常生活照。未料，其中一張她頭戴鴨舌帽、身穿全白素T搭配牛仔褲，站在當地著名「百目鬼溫泉」入口前的全身照，因傲人身材與甜美臉蛋太突出，在網路上被瘋狂轉傳。佐藤真優在該則貼文中大展親民作風，化身熱情的在地嚮導，向粉絲逐一介紹山形的特色名產。除了推薦當地的漢堡與冰涼的「冷肉蕎麥麵」之外，她也特別提到了拍照背景中的「百目鬼溫泉」。佐藤真優幽默地透露，該處因泉水成分濃度極高，若入浴超過3分鐘就容易引起身體不適、頭昏，因此在當地被戲稱為「超人力霸王溫泉」。她更笑稱自己當時連內風呂的溫度都無法適應，「腳下熱度竟讓她撐不過3秒」，直呼泡完湯後去吃冰淇淋才是最棒的享受，真實又逗趣的互動成功拉近了與網友的距離。不過該篇貼文目前不知為何已被刪除，可能是突如其來的流量讓佐藤真優也嚇到。事實上，這並非佐藤真優第一次因亮眼外型成為焦點。出身廣島縣福山市的她，過去曾擁有長達7年的韻律體操資歷，對自身的運動細胞與身體協調性相當有自信，平時也經常在社群上分享展現活潑個性的制服造型或熱舞短影音。早在2025年12月底，她就曾因一段身穿粉紅色針織毛衣、挑戰高難度抬腿動作的短影音，成功吸引了大批粉絲的眼球。除了在主播檯上的專業表現，佐藤真優在參與官方YouTube頻道企劃時也相當敢於嘗試。她曾親自挑戰自衛隊入伍訓練，換上全套迷彩服並在全臉塗滿偽裝顏料，認真投入的態度與私下的甜美形象形成了強烈反差，這種反差萌深受地方觀眾的喜愛。這次的一張休閒白T照無預警引爆網路流量，不僅讓大批網友湧入留言區大讚：「身材太驚人」、「視覺效果不可思議」、「外表也很可愛」，更有許多人直呼「看到報導後立刻來IG朝聖」。隨著這波日常私服照意外在全網暴紅，這位原本深耕地方的潛力新星，未來是否有機會從地方電視台走向全國媒體的更大舞台，已成為粉絲關注焦點。