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▲inoCat原本正開心自拍，後方男子卻突然做出拉眼角的歧視動作，相當挑釁。（圖／翻攝自伊諾喵IG@inocat_t）

擁有600萬粉絲的韓國正妹YouTuber「inoCat伊諾喵」（本名尹秀珍）日前看世界盃時，慘遭墨西哥觀眾做出「拉眼角」種族歧視動作。FIFA於昨（17）日發表正式聲明嚴厲譴責，並宣布已封鎖該男子購票帳號。適逢「國際反仇恨言論日」，FIFA特別邀請伊諾喵擔任貴賓，出席19日韓國對戰墨西哥的賽事，向全球球迷傳遞尊重與包容的訊息。這起種族歧視風波源於6月12日舉行的世界盃A組第一輪小組賽，當時韓國對陣捷克，inoCat特別飛往墨西哥瓜達拉哈拉體育場為國家隊應援，並在社群媒體上傳了一段捕捉球場觀眾席熱烈氣氛的自拍影片。畫面中多數球迷都熱情問候，不料一名身穿墨西哥隊服的男觀眾，竟在她身後對著鏡頭惡意做出雙手拉眼角的動作。這種「拉眼角」手勢長期以來被公認為羞辱、嘲弄亞洲人外貌的種族歧視表達方式。影片在網路上瘋傳後，隨即掀起海內外球迷的強烈譴責。隨著爭議鬧大，該名男子的身分也被起底，被證實為墨西哥哈利斯科州地形測量與地球空間資訊工程師協會的會長烏利塞斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。面對國際輿論排山倒海的指責，烏利塞斯於14日發表官方聲明公開致歉：「我向該位YouTuber以及所有人公開道歉。我真心後悔自己的行為，在這一刻，我清楚理解自己必須承擔什麼樣的責任。」同時，他也火速提交辭呈卸下協會會長職務，表示承擔個人行為該負的責任。而inoCat則展現超高情商，她事後在IG發文，曬出自己舉著韓國國旗的應援照，感性寫下：「我第一次來到墨西哥，經過長達16個小時的飛行才抵達。我真的覺得我永遠不會忘記這次世界盃初體驗的激情和氛圍。這次世界盃再次提醒我，雖然世界上有形形色色奇怪的人，但善良的人遠比他們多。」大批墨西哥媒體與網友見狀，也紛紛湧入她的帳號代替同胞致歉，強調這名男子的粗暴舉動不能代表全體墨西哥人，溫暖互動瞬間在網路上獲得極高討論與讚譽。這起風波也驚動了足球界最高殿堂，FIFA證實已查明該名歧視者，並將其世界盃購票帳號全面封鎖。FIFA在發表的官方聲明中強調：「FIFA 強烈譴責一切形式的種族歧視、仇恨及歧視行為。這些行為在足球界、FIFA 世界盃以及社會的任何角落都毫無立足之地。」FIFA昨日也發聲明，表示已經邀請inoCat擔任貴賓，觀賞19日瓜達拉哈拉舉行的韓國對墨西哥球賽，當天也正好是「國際反仇恨言論日」，FIFA直言：「國際足總將與inoCat共同傳遞尊重與包容的訊息」，為這場風波畫下溫暖句點。