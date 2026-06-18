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威力彩頭獎已連續30期摃龜，今（18）日晚間將再次開獎，台灣彩券公司預估將上看10.5億元，但如何提高中獎運?易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日是偏財運超旺的日辰，「感應力」和「時機掌握力」也十分活絡，絕對值得試試手氣，尤其3生肖及3星座財運最旺，並有3個時段最適合投注，可善用今日幸運色系，紅色是財運色，白色則是提升財庫能量色，兩者並用最好。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文分析，從干支氣場來看，今日為丙午年、甲午月、癸亥日，這是偏財運超旺的日辰，而「感應力」和「時機掌握力」也十分活絡，但即便財氣旺盛，中獎氣勢也需要隨著提升，建議從幸運色系開始，紅色是財運色，而白色卻是提升財庫能量色，兩者並用是最好的組合。他也透露，今日有3生肖財運最旺，第一名屬虎，六合吉星照拂，再加上「財源吉星」加持，是容易獲得貴人助力與偏財機會的生肖；第二名屬兔，三合吉星照拂，再加上「偏財源吉星」祝福，財運與人緣同步提升；第三名屬羊，三合吉星提供了納財入庫的能量，是最容易感受到偏財運流動的生肖。另外，今日也有3星座財運旺到不行，包括雙魚座偏財運最旺；巨蟹座財利運勢亮麗，容易出現意外驚喜；天蠍座，機會星氣勢超強，值得運用在大財運上。至於什麼時候投注最能聚財？陶文表示，今日最適合簽注有3個時段。一、上午9時至11時（巳時），雖然是「日破時」，但大利轉變財運，而簽注的時候一定要穿著白色、金色衣服，再戴金質配飾更加理想，最佳方位在東南、正南、西南方與西北方，其中以西北方最為吉利。再來是下午1時至3時（未時），三合納財入庫的吉時，最佳方位在正東、東南、正南方和正西方，其中以正西方最為吉利，投注的時候，可攜帶「雞」造型飾物，還有空的紅包袋。還有晚上7時至9時（戌時）財庫星照拂時，有利聚財與偏財能量匯聚，最佳方位在西南、正西、西北和東北方，其中以東北方最為吉利，簽注前先往土地公廟拜拜祈福。