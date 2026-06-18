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▲鄧愷威在6月份的表現遭遇亂流，不僅單月防禦率飆破10，連速球均速也下滑至92.5英里。（圖／路透／達志影像）

▲守護者陣中的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）本季多在面對左投時上場，他是否有機會在這場比賽中與右投的鄧愷威上演「台灣內戰」，成為球迷關注的焦點。（圖／路透／達志影像）

休士頓太空人球團正式公布與克里夫蘭守護者三連戰先發輪值，台灣強投鄧愷威再度獲得先發機會，預計將於台灣時間22日凌晨2點10分在主場登板，挑戰個人本季第4勝。這場比賽除了攸關鄧愷威能否在先發輪值站穩腳步，也有望出現難得的「台灣血統對決」，守護者陣中的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）若被排上場先發，將與鄧愷威迎來正面對決。太空人隊在休兵一日後，即將迎來一段嚴苛的「13連戰」大考驗。面對首個系列賽的對手守護者，太空人教練團排定依序由日籍投手今井達也、右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti）打頭陣，而鄧愷威則被賦予擔綱系列賽最終戰先發的重任。儘管再度獲得先發機會，但鄧愷威近期的狀態確實需要教練團多加留意。在前一場對陣底特律老虎的比賽中，他僅投了3.1局就狂飆9次三振，展現了極高的揮空率，但也同時失掉5分黯然吞敗。攤開鄧愷威在6月份的數據，他3場先發表現陷入大迷航，單月防禦率高達。在這12.1局的投球中，他一共狂失17分（其中14分為責失分），單月被打擊率攀升至0.351，每局被上壘率（WHIP）也來到偏高的1.34。更讓外界擔憂的是他的「均速下滑」問題。前一役登板時，他的招牌四縫線速球均速降至（約148.8公里），明顯低於他本賽季平均的（約151.1公里），球威的減損或許正是近期挨打率升高的主因。回顧鄧愷威今年賽季的整體表現，他共出賽21場，其中8場為先發，整體戰績為3勝6敗、防禦率4.31。然而，若將他的數據按「先發」與「後援」拆開來看，會發現呈現出極大的落差。當鄧愷威從牛棚出發時，他在13場後援出賽中拿下1勝1敗，防禦率是極具水準的，被打擊率壓低到僅0.145，WHIP更只有0.85，完全是頂級牛棚的架勢。反觀在他擔任先發的8場比賽中，戰績為2勝5敗，防禦率暴漲至，被打擊率0.276，WHIP則是1.63。如何在拉長局數時維持球威，將是他站穩先發輪值的最大課題。至於球迷期盼的「台灣內戰」，守護者的台美混血好手費爾柴德本季目前出賽9場，14個打數敲出3支安打，貢獻1分打點但也吞下高達10次三振，打擊率為0.214。由於守護者教練團多半在面對「左投」時才會派右打的費爾柴德上陣，面對右投的鄧愷威，兩人是否能如願同場過招，還需視當下的調度而定。