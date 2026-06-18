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▲iPhone 18史上最貴要來了！庫克說百年洪水級漲價 （圖／路透社／達志影像）

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）親口宣告了一個讓全球果粉皺眉的消息——漲價，已經是不可避免的事了。庫克在接受《華爾街日報》專訪時坦言，記憶體與儲存晶片價格暴漲，讓蘋果再也無法獨自吸收龐大的成本壓力，漲價風暴即將來臨。今年9月即將登場的iPhone 18系列，很可能成為史上售價最高的iPhone，台灣果粉的荷包恐怕要先做好心理準備。庫克在專訪中措辭相當罕見地直白：「漲價不可避免。我們盡力吸收轉嫁給我們的龐大成本增幅，設法讓客戶免受漲價衝擊，但情況已難以為繼。」他更以「百年洪水」形容這波原物料價格波動的劇烈程度，直言這是他40多年職涯從未遭遇過的極端情況。消息一出，蘋果周三盤後股價小漲0.5%，市場反應相對平靜，顯示投資人早有預期。這波漲價風暴的源頭，直指AI軍備競賽。Google、微軟、Meta與亞馬遜（Amazon）近年大舉擴建AI資料中心，對DRAM與NAND快閃記憶體的需求呈現爆炸性成長，導致兩者價格自去年以來已飆漲至4倍之多。換言之，全球科技巨頭搶著蓋AI資料中心，連帶把蘋果的零件成本一起推上了天花板。蘋果雖然是全球最大的科技公司之一，面對這波供需失衡，同樣無力獨善其身。庫克雖未透露具體漲價時間、幅度或受影響產品，但市場研究機構TechInsights已提出警告：若蘋果要維持現有利潤率，新款iPhone 18 Pro系列售價可能需要調漲約270美元（約新台幣8,500元）。目前iPhone 16 Pro Max起售價為1,199美元，若此預估成真，iPhone 18 Pro Max起售價可能逼近1,500美元（約新台幣47,000元）。外界預料，Mac和iPad可能率先調漲，iPhone 18系列也難逃漲價命運。除了價格，更讓部分分析人士擔憂的是供應問題。記憶體晶片的全球產能在AI需求爆發下嚴重吃緊，蘋果雖宣布將動用現金協助擴充記憶體供應，但庫克也明確表示「不會自行興建晶片廠」，直言：「我們不可能什麼都做，也知道自己擅長什麼。」這意味著蘋果仍高度依賴外部供應商，在記憶體供應緊繃的大環境下，iPhone 18能否如期於9月大量出貨，仍存在一定的不確定性，「斷炊」雖非必然，但供應吃緊的風險不容輕忽。對台灣消費者而言，iPhone 18漲價的衝擊相當直接。台灣是全球iPhone普及率最高的市場之一，一旦美國定價調漲，台灣售價幾乎必然同步上調。以每年台灣iPhone新機均價約3萬至3.5萬元新台幣估算，若漲幅達10至15%，消費者每支手機可能多花3,000至5,000元台幣，對換機意願將造成明顯抑制。然而對台灣供應鏈廠商而言，這波漲價浪潮卻可能帶來另一番景象。台積電、南亞科技、力積電等記憶體與晶片相關廠商，在需求持續爆發、供應吃緊的背景下，議價能力反而可望提升，有機會從中受惠。總體而言，這波由AI需求引爆的記憶體漲價風潮，正在悄悄改寫全球消費電子市場的遊戲規則，而台灣無論是消費端還是供應端，都將感受到這股浪潮帶來的深刻影響。