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美國聯準會（Fed）維持利率不變，但點陣圖大幅上修通膨預測，市場預期年底前可能升息，美元指數再度衝破100，新台幣兌美元今（18）日一開盤就貶破31.6元，一度下探31.655元，貶值8分，不過，在台股走揚之下，新台幣貶幅收斂，甚至翻升來到31.555元，目前在31.56元盤整。就國際匯市來看，在美國聯準會放鷹後，美元指數衝破100，一度來到100.57，目前在100.28附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度至160.79，目前在160.64盤整，韓元兌美元也一度貶至1528.44，目前在1524.1附近，離岸人民幣兌美元一度來到6.7763，目前拉回至6.7668附近。至於新台幣兌美元今日一開盤也貶破31.6元，以31.61元、貶值3.5分開出，在美元指數大幅反彈之下，新台幣進一步貶至31.655元，貶值8分，但由於台股走揚，新台幣貶幅收斂，甚至翻升，一度回升至31.555元，目前在31.56元盤整。