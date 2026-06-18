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上訴烏龍定讞 衛生局認錯仍堅持業者有責

好市多2023年爆發「A型肝炎莓果」食安事件，遭台中市政府重罰200萬元。未料好市多提起行政訴訟後，市府一審敗訴，食安處上訴時又延遲一天遞狀，遭法院駁回，全案就此定讞。台中市衛生局長曾梓展今天坦承內控出現重大疏失，向市民致歉，但強調好市多確實違規，市府不認同法院見解，目前正研議後續開罰方式。美式賣場好市多因A型肝炎莓果事件遭台中市政府裁罰200萬元。不過業者不服提起行政訴訟，一審獲判勝訴。食安處原擬提出上訴，卻因承辦人員誤認期限，延遲一天遞交上訴狀，導致法院裁定上訴不合法而駁回，全案因此確定。曾梓展今（18）日受訪表示，一審敗訴後，委任律師曾提醒承辦組長須提出上訴，組長也回覆「OK」。但食安處後續未完成二度委任程序，律師誤以為機關將自行上訴；組長則認為律師會代為提出，雙方溝通出現落差，等到發現陰錯陽差時已超過期限一天。曾梓展指出，相關疏失已追究責任，承辦組長因重大過失被記兩過並降調為稽查員，由於年資已屆退休資格，隨後申請退休。食安處處長、副處長等主管也都受到懲處，他本人則向市長盧秀燕自請處分。儘管官司已定讞，曾梓展仍強調好市多「該罰還是該罰」。他表示，業者依法負有通報主管機關及主動下架問題產品的義務。事件發生後，高雄市政府對業者裁罰超過700萬元，台中市兩家分店卻未主動向食安處通報，反而是食安處接獲訊息後主動稽查並要求下架，因此分別對兩家分店各裁罰100萬元。對於敗訴原因，曾梓展說，法官認為業者該罰，但不認同衛生局一次開罰兩家分店，認為是一罪兩罰。此外，法院認為應適用地方的《台中市食品安全衛生管理自治條例》而非中央的《食品安全衛生管理法》裁罰，但自治條例最高僅能裁罰10萬元，與重大食安事件的違規程度顯不相當。曾梓展強調，業者既有違失，主管機關本就應依法裁處。雖然本案已定讞，衛生局仍將持續與法制局等相關單位研議補救措施，同時全面檢討案件處理流程及內部控管機制，避免類似疏失再次發生。