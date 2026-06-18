受到不少玩家喜愛的歷史模擬遊戲《三國志14》系列，累積出貨量已經突破100萬套，台灣光榮特庫摩宣布，預計在9月10日推出《三國志14》系列決定版《三國志14 with威力加強傳承版》，將收錄威力加強版和至今的DLC，並加入全新要素。官方也在社群網站舉辦追蹤、分享活動，有機會抽中原創毛巾、KOU SHIBUSAWA親筆簽名T恤。
《三國志14 with威力加強傳承版》3亮點
1、新要素「軍情」
《傳承版》加入展現情報較量的全新要素「軍情」，玩家可用「偵察」等方式得到軍情，以此在外交、計略上取得優勢，讓遊戲戰略深度大幅提升。
2、武將可累積「功勳」
在《傳承版》中，玩家可讓麾下武將累積「功勳」，再透過「論功」功能提升位階，武將能因此得到各種功勞效果。論功時獲得的「主義點數」，還能為勢力解鎖多種多樣的「方策」，讓每個勢力的遊戲體驗變得更不一樣。
3、「名勝」、「詩文事件」登場
《傳承版》收錄中華大地100處「名勝」，遊戲中會透過專屬方式呈現「詩文事件」，收錄的歷史事件數量是系列最多。
《傳承版》上市日期公布抽獎活動
為了慶祝《三國志14 with威力加強傳承版》上市日期公布，光榮特庫摩在官方社群平台舉辦抽獎活動，即日起到6月24日，只要追蹤和按讚「台灣光榮特庫摩」臉書粉絲團，在活動貼文下方留言，分享你最愛的一段三國志歷史，就有機會得到原創毛巾、KOU SHIBUSAWA親筆簽名T恤，得獎名單預計在7月2日公布。
歷史模擬遊戲 以統一為最終目標
《三國志14》是一款歷史模擬遊戲，由日本電玩遊戲開發商光榮特庫摩遊戲發行，以中國三國時代為背景，玩家可選擇扮演歷史上割據一方的群雄或武將，以統一為最終目標，玩家可操作自勢力或武將，以計略及外交等手段弱化敵對勢力，同時通過戰爭攻占敵對勢力城池。
《三國志14 with威力加強傳承版》相關資訊
發行時間：2026年9月10日
建議售價：《三國志14威力加強傳承版》790元；包含主遊戲《三國志14 with威力加強傳承版》1790元。
遊戲平台：Steam、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch
購入特典：
早期購入特典：全平台共通特典劇本「霸氣雄心」，將附在首批生產的實體版包裝中，數位版的附贈時間到2026年9月23日為止，可能於日後付費或免費下載。
數位預購特典：全平台共通特典劇本「曹操失算」，數位預購開始日期將於日後通知，此特典僅附贈於數位版，PS5及PS4版不會有預購，不過只要在2026年9月23日之前購買PS5、PS4數位版，都會有此特典。
遊戲分級：普遍級
遊戲官方網站：https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi14/wpk/ce/
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1、新要素「軍情」
《傳承版》加入展現情報較量的全新要素「軍情」，玩家可用「偵察」等方式得到軍情，以此在外交、計略上取得優勢，讓遊戲戰略深度大幅提升。
2、武將可累積「功勳」
在《傳承版》中，玩家可讓麾下武將累積「功勳」，再透過「論功」功能提升位階，武將能因此得到各種功勞效果。論功時獲得的「主義點數」，還能為勢力解鎖多種多樣的「方策」，讓每個勢力的遊戲體驗變得更不一樣。
《傳承版》收錄中華大地100處「名勝」，遊戲中會透過專屬方式呈現「詩文事件」，收錄的歷史事件數量是系列最多。
為了慶祝《三國志14 with威力加強傳承版》上市日期公布，光榮特庫摩在官方社群平台舉辦抽獎活動，即日起到6月24日，只要追蹤和按讚「台灣光榮特庫摩」臉書粉絲團，在活動貼文下方留言，分享你最愛的一段三國志歷史，就有機會得到原創毛巾、KOU SHIBUSAWA親筆簽名T恤，得獎名單預計在7月2日公布。
《三國志14》是一款歷史模擬遊戲，由日本電玩遊戲開發商光榮特庫摩遊戲發行，以中國三國時代為背景，玩家可選擇扮演歷史上割據一方的群雄或武將，以統一為最終目標，玩家可操作自勢力或武將，以計略及外交等手段弱化敵對勢力，同時通過戰爭攻占敵對勢力城池。
《三國志14 with威力加強傳承版》相關資訊
發行時間：2026年9月10日
建議售價：《三國志14威力加強傳承版》790元；包含主遊戲《三國志14 with威力加強傳承版》1790元。
遊戲平台：Steam、PlayStation 5、PlayStation 4、Nintendo Switch
購入特典：
早期購入特典：全平台共通特典劇本「霸氣雄心」，將附在首批生產的實體版包裝中，數位版的附贈時間到2026年9月23日為止，可能於日後付費或免費下載。
數位預購特典：全平台共通特典劇本「曹操失算」，數位預購開始日期將於日後通知，此特典僅附贈於數位版，PS5及PS4版不會有預購，不過只要在2026年9月23日之前購買PS5、PS4數位版，都會有此特典。
遊戲分級：普遍級
遊戲官方網站：https://www.gamecity.ne.jp/sangokushi14/wpk/ce/