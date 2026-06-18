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▲王淑麗的氣象預報，意外被網友二創成迷因。（圖／翻攝自王淑麗臉書）

知名氣象主播王淑麗近期因播報天氣時多次提到「乒乒乓乓」，意外引發網友熱烈討論，相關影片在社群平台瘋傳後，不少球迷立刻聯想到台鋼雄鷹的專屬嗆司曲〈乒乒乓乓〉，讓原本只是氣象播報的內容，瞬間變成棒球迷之間的熱門話題，甚至引發不少鷹迷狂Tag台鋼雄鷹球團，直呼：「快點找她來開球！」有網友將氣象主播王淑麗播報的畫面剪在一起，其中多次講到「乒乒乓乓」引發不少討論，影片曝光後大批網友紛紛湧入留言區朝聖，不少人直接點名台鋼雄鷹官方帳號，希望球團能把握機會邀請王淑麗擔任開球嘉賓，有人留言表示：「不找淑麗怎麼可以」、「感覺台鋼真的要邀請她開球了」，還有球迷認為如果由王淑麗站上投手丘，搭配現場播放〈乒乒乓乓〉，畫面一定會成為經典名場面。除了球迷熱烈討論外，主播圈也加入這波玩梗熱潮，有主播親自在貼文下方留言表示：「我是左邊那位主播，一起來，乒乓一下！」讓網友笑翻，許多人也開始將王淑麗播報天氣時的手勢與球場應援動作聯想在一起，甚至有人笑稱「我等等就站起來跳喔」，相關二創影片與迷因內容持續在網路擴散。事實上，〈乒乒乓乓〉早已是台鋼雄鷹球迷相當熟悉的應援歌曲，每當球隊攻勢發動時，球場內經常響起這首節奏感十足的嗆司曲，如今因為王淑麗無意間在氣象播報中反覆提及相同關鍵字，意外形成跨界連結，也讓不少網友直呼根本是最強免費宣傳。隨著討論熱度不斷升高，「王淑麗開球」儼然成為近期南部棒球圈最熱門的許願清單之一，不少鷹迷表示：「如果真的成真，不但能創造話題，也能讓更多人認識台鋼雄鷹的應援文化。」雖然球團目前尚未回應相關敲碗聲浪，但從網路反應來看，許多球迷早已準備好在球場一起大喊：「乒乒乓乓，雄鷹全力轟！」