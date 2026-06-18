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▲黃炳耀當時大膽使出剪刀腳夾住周星馳的脖子，一點都不怯場。（圖／《逃學威龍》劇照）

▲《辣手神探》片中出現「懷念黃炳耀」的字樣，紀念他為影壇和這部電影的付出。（圖／翻攝自8號電影院YouTube）

在周星馳經典電影《逃學威龍》中，使出招牌「奪命剪刀腳」的王局長讓無數影迷留下深刻印象。但很少人知道，這位喜感爆棚的角色本尊根本不是演員，而是幕後編劇黃炳耀。只因在片場被周星馳看中潛力，臨時拉去當臨演，沒想到一砲而紅。遺憾的是，正當黃炳耀剛走到銀幕前大放異彩時，同年10月卻在德國猝逝，享年44歲。談到1991年上映的電影《逃學威龍》，除了周星馳飾演的臥底警察周星星外，全片最搶鏡的綠葉，絕對是那位於警局裡戴著金絲眼鏡、看起來文質彬彬卻滿臉草根氣的王局長。在戲裡，他為了找回自己丟失的佩槍，派周星馳潛入學校當臥底。每當他出場，總是伴隨著誇張的肢體動作與無厘頭台詞，尤其是他對著星爺一臉正經大喊的那句：「誰要你的貞操，我要你的青春！」讓觀眾全笑翻。還有他親自示範剪刀腳的畫面，用雙腿夾住周星馳頭部，荒謬又極具衝擊力，瞬間成為香港喜劇影史上的名場面，時至今日依然是網路上瘋傳的經典迷因。事實上，黃炳耀在出演《逃學威龍》之前，從未以演員身分出現在螢光幕前，他的本業是電影編劇。據悉，周星馳在拍攝期間發現他私下反應自然、語言節奏極具喜感，臨時決定讓他親自上場演出警局上司，甚至半開玩笑地說：「你來演比較好笑。」這個臨時決定，意外造就經典角色。之後他也延續「王局長」形象，客串《賭俠2之上海灘賭聖》與《逃學英雄傳》，同樣受到觀眾喜愛。少有人知道的是，銀幕上這位充滿草根氣息的喜劇角色，現實中其實畢業於香港中文大學藝術系，早年甚至曾任中學教師。黃炳耀同時也是多部經典港片的幕後推手，包括林正英主演的《殭屍先生》、以及洪金寶的《福星》系列作品，劇本都是他寫的。可惜，1991年《逃學威龍》才上映幾個月，黃炳耀就不幸客死異鄉。黃炳耀當時前往德國尋找電影《辣手神探》的創作靈感，在當地時間10月15日當晚，卻突發心臟病離世（亦有說法為腦溢血），享年44歲。黃炳耀的死震撼香港影壇，由周潤發、梁朝偉主演的《辣手神探》上映後，更特地在片頭、片尾都打上他的名字，以此紀念。如今這位富有才華的創作者已過世35年，他的身影將永遠隨著港片重播，留在影迷心中。