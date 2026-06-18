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▲國泰世華胡志明市分行在大樹計畫活動裡，安排金融素養互動課程，透過遊戲化教具引導學生認識日常金錢管理，學習區分「需求」與「想要」，建立基礎財務觀念。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華胡志明市分行攜手越南丁善理紀念中學導入STEM科學課程，透過機器人展示與互動體驗，拓展學生對科技應用與未來職涯的想像。（圖／國泰世華銀行提供）

國泰世華銀行深耕越南逾20年，並連續18年於當地推動「大樹計畫」。今（2026）年國泰世華胡志明市分行於峴港與胡志明市兩地提供總計近新台幣90萬、約7.2億越南盾的獎學金，持續協助經濟弱勢學子穩定就學。自2008年計畫啟動以來，國泰世華胡志明市分行於越南推動大樹計畫已累計支持近2.5萬名學生，提供近新台幣1700萬、約140億越南盾獎學金，不僅減輕弱勢家庭教育負擔，也成為支撐當地教育發展的重要力量，為當地具規模的長期教育支持行動之一。今年「大樹計畫」延續跨區合作模式，串聯越南峴港市勸學會（Da Nang City Association for Promoting Education）、越南胡志明市勸學會（Ho Chi Minh City Association for Promoting Education）與丁善理紀念中學 （Lawrence S. Ting School, LSTS）等當地社區教育組織，邀集師長共同參與，讓公益行動不僅止於獎學金補助，更透過多元的學習活動，成為連結社區的重要平台。國泰世華胡志明市分行攜手丁善理紀念中學規劃系列課程，將生活中的金融教育融入課程設計，透過互動式遊戲與教具，引導學生建立正確的金錢管理概念，學會區分「需求」與「想要」，培養實用的財務素養。此外，為讓學生有機會接觸不同面向的知識，這次活動也加入STEM教育 ，包括機器人展示與互動體驗，讓偏鄉或資源相對有限的學生，有機會接觸科技應用領域的學習。除了課程與體驗活動，現場亦設置職涯諮詢專區，由學校師資提供升學與職涯發展建議，協助學生認識自身興趣與未來可發展的方向。今年國泰世華胡志明市分行「大樹計畫」獎學金共協助280名學生，其中峴港地區提供100名國中小學生及40名高中生「特別獎學金」，支持其銜接高等教育；胡志明市則有140名國中小學生受惠，希望支持兩地學生擁有基礎教育資源與支持他們的升學需求。國泰世華胡志明市分行行長林耿揚指出，面對快速變動的社會環境，單純的經濟補助已不足以支撐學生長遠發展，因此胡志明市分行在越南推動的「大樹計畫」近年逐步擴展內容，希望在資源挹注之外，也培養學生自主學習與面對未來的能力。丁善理紀念中學校長Truong Tinh Ha表示，本校結合教育專業，很榮幸與國泰世華銀行胡志明市分行攜手參與「大樹計畫」這項長久且具有影響力的教育活動；透過此一合作，不僅深化教育實踐，也讓學生有機會參與社區服務，並進而培養具備社會責任感的領導力。近年，國泰世華胡志明市分行推動的大樹計畫，已從早期單純的獎助學金提供，逐步轉型為結合教育內容、能力培養與職涯引導的實質活動，支持著當地社區與學校，實踐國泰世華在當地的企業社會責任。國泰世華深知教育是驅動社會永續發展的根本，未來將持續透過長期投入與實際行動，支持越南教育發展，成為推動社會永續的重要力量。