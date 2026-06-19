熱播韓劇《鐵拳教育》中校園毒品、暗網藥頭滲透的情節，竟在台灣真實上演！最高法院近期審結一宗震驚社會的跨國走私案。被告沈男加入 Telegram 地下黑市，動用「家用封口機」將管制藥品利他能偽裝成保健食品，跨海運往中國大陸販賣。這場宛如影集般的真實案件，隨著判決結果出爐，犯罪細節也徹底曝光。
🟡 偽裝葉黃素走私，暗網黑市全解密
根據臺灣高等法院 113 年度上訴字第 486 號刑事判決（後經最高法院 114 年度台上字第 4956 號判決駁回上訴定讞）內容記載，沈男在 Telegram 經營地下交易群組「貓市」並擔任管理員，以暱稱「Lakai」販售含三級毒品「派醋甲酯」成分的利他能藥錠。
為了躲避海關查緝，沈男的手法極為狡猾。他在桃園住處將保健食品「金盞花葉黃素」、益生菌等外盒拆解，取出原內容物後填入毒品與防腐劑，再以家用封口機重新熱封偽裝成全新產品，前後成功私運 20 個快捷包裹至中國。此外，他還因在網路張貼廣告販售，遭警方喬裝買家當場釣魚逮捕，搜出大批散裝管制藥物。
🟡 法官狠狠打臉：這不是「好意助人」
沈男出庭時辯稱自己患有 ADHD，寄藥是為了「幫助大陸地區買不到藥的患者」，且不知道利他能是毒品。對此，法官無情打臉，指其明知利他能需醫師處方，卻選擇透過非法管道取得，且為了逃避查緝費盡心思偽裝外盒，足證其有犯罪意圖，根本不是好意救助。
🟡 最終判決：沈男被重判 12 年定讞
法院審酌沈男犯行多達 21 次，嚴重危害治安，且犯後於高等法院審理時全盤否認，態度不佳，難收矯正之效。日前臺灣高等法院做出 114 年度聲字第 3732 號刑事裁定，針對沈男因運輸及販賣第三級毒品等數罪併罰，裁定最終應執行有期徒刑 12 年。這場利用暗網與封口機進行的跨國販毒惡行，最終以重刑定讞，為這起台灣真實版《鐵拳教育》劃下句點。
資料來源：司法院
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據臺灣高等法院 113 年度上訴字第 486 號刑事判決（後經最高法院 114 年度台上字第 4956 號判決駁回上訴定讞）內容記載，沈男在 Telegram 經營地下交易群組「貓市」並擔任管理員，以暱稱「Lakai」販售含三級毒品「派醋甲酯」成分的利他能藥錠。
為了躲避海關查緝，沈男的手法極為狡猾。他在桃園住處將保健食品「金盞花葉黃素」、益生菌等外盒拆解，取出原內容物後填入毒品與防腐劑，再以家用封口機重新熱封偽裝成全新產品，前後成功私運 20 個快捷包裹至中國。此外，他還因在網路張貼廣告販售，遭警方喬裝買家當場釣魚逮捕，搜出大批散裝管制藥物。
沈男出庭時辯稱自己患有 ADHD，寄藥是為了「幫助大陸地區買不到藥的患者」，且不知道利他能是毒品。對此，法官無情打臉，指其明知利他能需醫師處方，卻選擇透過非法管道取得，且為了逃避查緝費盡心思偽裝外盒，足證其有犯罪意圖，根本不是好意救助。
🟡 最終判決：沈男被重判 12 年定讞
法院審酌沈男犯行多達 21 次，嚴重危害治安，且犯後於高等法院審理時全盤否認，態度不佳，難收矯正之效。日前臺灣高等法院做出 114 年度聲字第 3732 號刑事裁定，針對沈男因運輸及販賣第三級毒品等數罪併罰，裁定最終應執行有期徒刑 12 年。這場利用暗網與封口機進行的跨國販毒惡行，最終以重刑定讞，為這起台灣真實版《鐵拳教育》劃下句點。
資料來源：司法院