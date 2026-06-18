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自費、公費疫苗可納採計 首波鎖定流感新冠

為促進民眾健康，衛福部原定今年4月要推出健康幣，但因平台整合而延宕。衛福部長石崇良今（18）日說明，與專家召開相關諮詢會議，相關項目都大致確認，首波將以公費成人健檢、公費癌症篩檢、3大疫苗接種、生活型態評估等項目，努力在今年9月上路。石崇良今日出席立法院衛環委員會審查衛福部預算。會前接受媒體聯訪時被問到「健康幣」的進度，他說，召開幾次專家諮詢會議後，大致上已將項目確認，第一階段會以「有做就有幣」的概念，包括成人健檢、癌症篩檢、疫苗接種和生活型態評量。石崇良指出，檢查會先以公費篩檢為主，盼透過健康幣推動，篩檢率大幅提高。另外，疫苗接種目前規劃公費、自費疫苗都可以納入採計，會先鎖定流感疫苗、新冠疫苗、成人肺鏈疫苗等。石崇良說，同時也納入生活形態評量，鼓勵民眾自我審視健康生活習慣，填完量表就可以有幣。但還在討論、尚未定案。石崇良表示，目前在進行兌換系統的確認，這個月會先進行測試，也包括談定的企業通路等，最快9月上路。