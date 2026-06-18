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洗衣服前先看標籤 穿更久還省錢

▲大部分的衣服上都會有洗滌標籤，上面會有這件衣服的清洗方式。（圖／記者張家瑋攝）

常見衣服清洗法公開 這種污漬不能泡熱水

▲棉質的衣服烘乾容易縮水，要烘乾建議使用低溫烘乾。（示意圖／取自pixabay）

▲羽絨衣可以水洗、烘乾，也可加入網球讓羽絨衣更蓬鬆。（示意圖／翻攝自photoAC）

午後雷陣雨的天氣，早上衣服剛洗好，下午一場雨又讓衣服全濕了，如果家裡有一台烘衣機就相當方便，但也不是所有的衣服都能烘乾，Panasonic今（18）日邀請萬秀洗衣店第三代張瑞夫，為大家介紹衣服洗滌標籤標誌的意思，以及常見的衣服是否能烘乾。張瑞夫表示，洗衣服前最好先確認衣服洗標，通常洗標會在衣服的左側，上面會有這件衣服能不能水洗、烘乾、漂白等圖示，張瑞夫也介紹常見的6種圖示，讓你衣服不容易洗壞，可以穿得更久、更省錢。1、：水洗圖示就像一個水盆，如果是有一隻手，加上水盆，代表這件衣服要手洗；而打叉就代表不能水洗；上面如果有數字，代表洗衣服的水溫不能超過這個溫度；還有下方若有橫線，越多橫線表示清洗衣服要越輕揉。2、：圖示是一個方形，方形中間有一個圓圈，表示這件衣服可用烘衣機烘乾，打叉就代表不能烘乾；圓圈中間有越多點，表示要用越高溫烘；而方形加上一條直線或橫線，表示衣服要用晾的，直線是要吊掛晾，橫線則是平鋪晾。3、：三角形的圖示就是漂白，打叉表示不能漂白，三角形中間有兩條橫線，則是不能用市面上的氯系漂白水漂白，要用氧系漂白水，如果無法買到氧系漂白水，可送專業洗衣店清洗。4、：熨燙的圖示就是一個熨斗的樣子，中間的點就代表溫度，只有一個點就是低溫，兩個點是中溫，三個點就是高溫。5、：能不能用手擰乾的圖示，就像一顆糖果，如果是打叉，代表衣服不能用擰的。6、：只要是一個圓圈的圖案，就代表這件衣服需要乾洗，圓圈裡面有P或F，都要送洗衣店清洗。張瑞夫也分享常見的衣服是否能烘乾：內衣有彈性纖維等材質，若烘乾很容易讓內衣變形。運動衣通常是化纖材質，可以水洗、低溫烘乾。棉質衣服烘乾很容易縮水，只可以低溫烘乾。皮衣就像人類皮膚一樣，沒辦法長時間接觸熱風，因此不能烘乾。羽絨衣不僅可以水洗，還可以使用低溫烘乾，可在烘乾時加入乾淨網球，讓網球在烘乾過程中，拍打羽絨衣，讓羽絨衣變得蓬鬆。張瑞夫表示，只要烘乾的溫度對，幾乎所有衣服都能烘乾，但羊毛毛衣是絕對不能烘的，會導致衣服縮水。另外，張瑞夫也分享，很多人會用熱水泡衣服，想說這樣洗衣服會比較乾淨，但「蛋白質」類型的髒污，像是肉汁、血跡等，用熱水泡會導致污垢更滲透進纖維裡，可先用洗碗精分解油垢，或是酒精擦拭。